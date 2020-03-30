السيسي يوجه بتوفير السلع الغذائية وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

تناول الاجتماع تناول متابعة الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغذائية الأولية فى الأسواق المحلية.

ووجه الأجهزة المعنية بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى منها، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

كما وجه بتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.