اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السياحة العالمية توجه نداء للمبتكرين: زودونا بأفكار لمساعدة القطاع فى التعافى

الإثنين، 30 مارس 2020 02:56 م
السياحة العالمية توجه نداء للمبتكرين: زودونا بأفكار لمساعدة القطاع فى التعافى منظمة السياحة العالمية
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت منظمة السياحة العالمية نداء إلى الشركات الناشئة والمبتكرين بتزويدها بأفكارهم حول كيفية انقاذ قطاع السياحة فى دول العالم، ومساعدته فى الانتعاش بعد أزمة تفشى فيروس كورونا والتى كبدته خسائر عديدة.

وقالت المنظمة فى بيان لها" نريد تحديد أفكار جديدة ونتطلع إلى الاستماع من المبتكرين ورجال الأعمال، هل لديك مشروع؟ هل يمكنك التأثير على استجابة السياحة لأزمة فيروس كورونا ل COVID19؟".

وقالت المنظمة هذا التحدى هو دعوة عالمية للوصول إلى الشركات الناشئة وأصحاب المشاريع والمبتكرين لدفع الحلول للتخفيف من آثار Covid-19 على السياحة من خلال الحلول الصحية والاقتصادية وإدارة الوجهات خطوة إلى الأمام من أجل التنمية المستدامة في حالة الأزمات.

وقالت المنظمة أنها ستطلق مسابقة للشركات الناشئة من جميع انحاء العالم فى تلك المبادرة وسيكون لهم جوائز للأفضل، وسيتم تحديد ثلاث فئات واحدة لتحديات السياحة، وآخرى لأفضل الحلول، وثالثة لكيفية شفاء الوجهات السياحية. ولفتت المنظمة إلى أنه سيتم منح الحلول الأكثر فاعلية وجاهزة للتنفيذ الكتيب الرقمى: للوصول إلى أكثر من 150 وزيرًا ومعلومات مستقبلية من أفضل مزودى الانتعاش السياحى، وعرض الأعمال على حكومات العالم مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية من جامعة واو رووم WE Room، وهى المساحة الأكثر ابتكارًا لمشاركة الحلول.

كذلك سيتم تمكينهم من الاتصال بشبكة الابتكار لمنظمة السياحة العالمية والوصول إلى أكثر من 5000 شركة ناشئة ذات صلة بالسياحة و 930 شركة و 300 مؤسسة عامة و 50 مؤسسة تعليمية و 30 حاضنة و 200 مستثمر. ولفتت إلى أن تلك المبادرة تهدف الى دعم الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة فى مجال السياحة فى تحديد وتخفيف المخاطر العالمية والمحلية، ووضع استراتيجيات وإجراءات التخفيف وأدوات تقييم المخاطر ذات الأهمية العالمية والمحلية".

وقال زوراب بولوليكاشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، "إن جائحة الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم يمثل تحديًا يجب أن نواجهه معًا، يجب أن تكون استجابتنا هادئة ومتناسقة وجماعية. ستكون السياحة موجودة مرة واحدة لمساعدة الناس والمجتمعات على التعافي من هذه الانتكاسة."


السياحة

السياحة العالمية

كورونا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة