اليوم السابع
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خالد صلاح
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السودان يُمدد ساعات حظر التجول ضمن خطط مواجهة كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 07:00 ص
السودان يُمدد ساعات حظر التجول ضمن خطط مواجهة كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الخرطوم أ ش أ

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قال وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح ، إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية ، التابعة لمجلس الدفاع والأمن القومى ، قررت تمديد ساعات حظر التجول، ليبدأ من السادسة مساء، بدلا من الثامنة، وحتى السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من غد.

وعقدت اللجنة العيا للطوارئ الصحية فى السودان اجتماعا مساء الأحد، واستمعت لتقارير عن آخر التطورات فيما يخص فيروس كورونا، وسبل مكافحته.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت تسجيل 6 اصابات بفيروس كورونا، كلها لعائدين من الخارج، وتوفيت إحداها، وقال صالح إن المحال التجارية غير المرتبطة بالسلع الغذائية ستُغلق من الساعة الرابعة عصرا.

 


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