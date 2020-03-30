السنغال تسجل 20 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الاثنين تسجيل عشرين حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين فى البلاد إلى 162 حالة .
وجاء في بيان لوزارة الصحة السنغالية نقلته الاذاعة انه تم تسجيل عشرين حالة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين مائة واثنين وستين اصابة في السنغال منذ الثاني مارس تاريخ أول ظهر للوباء في البلاد.
وأوضح انه عقب اخضاع سبعة وثمانين شخصا للاختبارات تأكد إصابة عشرين شخصا أربعة منهم قادمون من الخارج .
وأشا البيان إلى شفاء 28 حالة وتدهور صحة حالتين.
السنغال تسجل 20 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجدالإثنين، 30 مارس 2020 04:40 م
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الاثنين تسجيل عشرين حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين فى البلاد إلى 162 حالة .
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