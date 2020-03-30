السكرتير العام بالقليوبية: توصيل المرافق للمحطة الوسيطة بحى شرق شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

زار الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام لمحافظة القليوبية، الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق، اليوم الاثنين، ومدير شركة مياه الشرب ببهتيم المهندس نادى عبد الحفيظ ،المحطة الوسيطة بمنطقه القطاوى لمتابعة أعمال توصيل المرافق من مياه وكهرباء وذلك فى إطار تكليفات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، بمتابعه المشروعات الخدمية والتوجيه بسرعة الانتهاء منها.

كما شهد السكرتير العام للقليوبية، أعمال تمهيد الطريق المؤدى من وإلى المحطة الوسيطة، والذى سيساعد على السيولة المرورية، ويقوم بتقليل المدة الزمنيه لعربات جمع القمامة من وإلى المحطة الوسيطة، والذى سيؤدى برفع حالة النظافة على مستوى نطاق شبرا الخيمة ككل.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجول على حركة المواطنين بكل حزم وقوة لمواجهة فيروس كورونا.



استمرا الأعمال بالمحطة الوسيطة بشبرا الخيمة



السكرتير العام بالقليوبية يتابع أعمال المحطة الوسيطة 2



السكرتير العام بالقليوبية يتابع أعمال المحطة الوسيطة