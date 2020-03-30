اليوم السابع
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السعودية: عزل بعض الأحياء السكنية فى مكة المكرمة وحظر التجول فيها

الإثنين، 30 مارس 2020 02:56 م
السعودية: عزل بعض الأحياء السكنية فى مكة المكرمة وحظر التجول فيها الشرطة السعودية
أ ش أ

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صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، بأنه تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة وذلك بعزل أحياء؛ أجياد، والمصافى، والمسفلة، والحجون، والنكاسة، وحوش بكر ومنع الدخول إليها أو الخروج منها وحظر التجول فيها على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.
وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تقرر السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا.
وأشارت الوكالة إلى استمرار جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في كافة الأحياء المعزولة صحيًا وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.
وأكدت ووزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وأهابت بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.


كورونا

السعودية

مكة المكرمة

كورونا فى السعودية

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