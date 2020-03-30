اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 02:59 م
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السعودية: ضبط مواطنين أحضروا حلاقا داخل استراحة مخالفين إجراءات مكافحة كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 02:49 م
السعودية: ضبط مواطنين أحضروا حلاقا داخل استراحة مخالفين إجراءات مكافحة كورونا أرشيفية
وكالات

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صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، المقدم يزيد بن سعود النومس ، أنه بالإشارة للفديوهات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعى ويظهر فيها مجموعة من المواطنين بعد إحضارهم لحلاق داخل استراحة، فى تجاوز لقرار إغلاق محلات الحلاقة احترازياً ومنع ممارستها.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال النومس، مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فايروس كورونا، وقيامهم بتوثيق ذلك ونشره ، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبطهم وإيقافهم ، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة ، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .  

كان وزير الصحة السعودى توفيق الربيعة،أكد أن المملكة تعمل بشكل كامل على تقصى فيروس كورونا، موضحا أنها من أكثر الدول التى أجرت فحوصات كثيرة للكشف عن انتشار فيروس كورونا. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفى حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين، أنه يوجد تنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية داخل المملكة، مطالبا المواطنين باتباع التعليمات الصادرة عن الأجهزة المختلفة من أجل منع انتشار هذا العدوى، خاصة أن المملكة حرصت على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار هذا الفيروس.


السعوديه

مكافحه كورونا

شرطه الجوف

اخبار السعوديه

كورونا

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