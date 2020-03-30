اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 07:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية.. أمانة الطائف تواصل رش وتطهير المرافق العامة

الإثنين، 30 مارس 2020 07:26 م
السعودية.. أمانة الطائف تواصل رش وتطهير المرافق العامة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل أمانة الطائف وبلدياتها بالمملكة العربية السعودية، اتخاذ التدابير اللازمة للوقائية من فيروس كورونا الجديد من خلال رش وتطهير المرافق العامة بالمنطقة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن تلك الأعمال جاءت لتطبيق الإجراءات الوقائية على المرافق بالمحافظة كإحدى الخطوات الاحترازية و الوقائية، مبيناً أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية وتثقيف جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمر وتوفير جميع ما يلزم للعاملين للمحافظة على سلامتهم.

وجاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة بشكل مكثف على تلك المرافق كإجراء احترازي؛ حفاظًا على الصحة العامة من تفشي فيروس كورونا، وذلك بمتابعة وزير الشؤون البلدية و القروية ماجد الحقيل، حيث نفذ تلك الحملة نحو 3400 من القوى العاملة، و 470 من الكوادر المتخصصة، مدعمين بأكثر من 510 آليات ومعدات متنوعة ، إلى جانب استمرار الحملة التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.

الجدير بالذكر أن أعمال الحملة شملت المرافق العامة والأحياء والمحلات التجارية والطرقات، إضافة إلى تطهير نحو 1030 حاوية نفايات.


الطائف

السعوديه

كورونا

تعقيم

المرافق العامه

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة