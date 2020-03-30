السعودية.. أمانة الطائف تواصل رش وتطهير المرافق العامة

وكالات

تواصل أمانة الطائف وبلدياتها بالمملكة العربية السعودية، اتخاذ التدابير اللازمة للوقائية من فيروس كورونا الجديد من خلال رش وتطهير المرافق العامة بالمنطقة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن تلك الأعمال جاءت لتطبيق الإجراءات الوقائية على المرافق بالمحافظة كإحدى الخطوات الاحترازية و الوقائية، مبيناً أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية وتثقيف جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمر وتوفير جميع ما يلزم للعاملين للمحافظة على سلامتهم.

وجاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة بشكل مكثف على تلك المرافق كإجراء احترازي؛ حفاظًا على الصحة العامة من تفشي فيروس كورونا، وذلك بمتابعة وزير الشؤون البلدية و القروية ماجد الحقيل، حيث نفذ تلك الحملة نحو 3400 من القوى العاملة، و 470 من الكوادر المتخصصة، مدعمين بأكثر من 510 آليات ومعدات متنوعة ، إلى جانب استمرار الحملة التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.

الجدير بالذكر أن أعمال الحملة شملت المرافق العامة والأحياء والمحلات التجارية والطرقات، إضافة إلى تطهير نحو 1030 حاوية نفايات.