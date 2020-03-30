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الزراعة: لجان بغيطان الخضر الصيفية لزيادة الإنتاج ومواجهة المناخ المتغير

الإثنين، 30 مارس 2020 04:30 ص
الزراعة: لجان بغيطان الخضر الصيفية لزيادة الإنتاج ومواجهة المناخ المتغير خضروات
كتب عز النوبى

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كثفت   اللجان الفنية  بوزارة الزراعة ، حملاتها على زراعات  الخضر    الصيفية  لزيادة  الإنتاج  والمعروض بالأسواق كسلع استهلاكية  أساسية   منها  "البطاطس ، الكوسة ، والباذنجان ، والفاصوليا ، ولوبيا ، الكرنب صيفى مبكر، قرنبيط ، والبطيخ ، والكنتالوب ، والبامية ، والملوخية  ، والخيار  المكشوف، وسط  متابعة  لرصد أى حالة  مرضية  للنبات ، ومواجهه  المناخ المتغير .

وأكد  الدكتور علاء البحراوى ، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين  والمحاصيل الزراعية ، فى  تصريحات  لـ "اليوم السابع "،  إنه بالتنسيق  مع  مديريات  الزراعة ، هناك لجان فنية  على زراعات  الخضر   الصيفى المبكرة  ومواجهة المناخ المتغير  لزيادة  الإنتاج  والمعروض بالأسواق   خاصة  أن الخضروات كسلع استهلاكية  أساسية  ، ومن  الخضروات الصيفى المبكر منها  "البطاطس  الصيفى،  الكوسة ، والباذنجان ، والفاصوليا ، ولوبيا ، الكرنب صيفى مبكر، قرنبيط ، والبطيخ ،  والكنتالوب ، والبامية ، والملوخية  ، والخيار  المكشوف.

وأضاف مدير إدارة  الخضر ،  إن هناك لجان مكثفة  تعمل على دوريا بالمرور على جميع  زراعات الخضروات  بجميع المحافظات  لتقديم جميع  الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة  على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات ، متابعا أن هناك  غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين،  فى حالة وجود شكوى  حيث تتوجه اللجان على الفور  لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين ،   ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى  بالغيطان   ، وعقدة الندوات الارشادية   فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة   التقلبات  الجوية ،لزيادة الإنتاج  وتغطية احتياجات السوق المحلى.

وكشف تقرير  لوزارة الزراعة ، إن هناك تكليفات لجميع إدارة الخضر  بالمحافظات بالمتابعة الدورية  لزراعات  الخضر ، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، وإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.

 


الخضر الصيفية

البطاطس

زراعات الطماطم

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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