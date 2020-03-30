اليوم السابع
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الزراعة" تعلن أسعار تقاوى 8 محاصيل صيفية.. وخط ساخن للإبلاغ عن التلاعب بالسعر

الإثنين، 30 مارس 2020 11:28 ص
الزراعة" تعلن أسعار تقاوى 8 محاصيل صيفية.. وخط ساخن للإبلاغ عن التلاعب بالسعر تقاوى المحاصيل الصيفية
كتب عز النوبى

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، أسعار تقاوى محاصيل الموسم الصيفى الجديد، دون زيادة فى أسعار العام الماضى، حيث شملت تقاوى محاصيل: القطن، الذرة، الأرز، فول الصويا، السمسم.

 

وقال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، إنه تم طرح جميع الأصناف للمزارعين، بنفس أسعار العام الماضى، وذلك تنفيذا لتعلميات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لدعم المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

وجاءت أسعار التقاوى التى طرحتها الوزارة كالتالى: تقاوى أرز عريض زنة الشيكارة  25 كجم بمبلغ  225 جنيها، وأرز رفيع زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 215 جنيها، ذرة شامية هجين فردى 10 أبيض، هجين فردى 168 أصفر، هجين فردى 176 أصفر، زنة الشيكارة 5كجم، بمبلغ 215 جنيها، فضلا عن الذرة الشامية هجين ثلاثي321 أبيض، هجين ثلاثى 368 أصفر، زنة الشيكارة  7 كجم، بمبلغ 175 جنيها.

 

وشملت تقاوى محاصيل الموسم الصيفى، فول الصويا، زنة الشيكارة 30 كجم بمبلغ 360 جنيها، والسمسم زنة الشيكارة 1كجم بمبلغ  36 جنيها، وبالنسبة لتقاوى القطن، جميع الأصناف الستة تبلغ سعر الشيكارة 260 جنيها زنة 24 كجم، وجميع أصناف القطن للوحة القبلى والوجة البحرى زنة الشيكارة 24 كجم بنفس سعر العام الماضى دون زيادة 260 جنيها و12كجم بسعر 130جنيها.

 

وتناشد وزارة الزراعة عدم شراء التقاوى بأكثر من الأسعار المعلن من الوزارة والإبلاغ عن تجاوزات فى الأسعار من خلال التواصل مع الإدارة المركزية للتقاوى على رقم 0235694050.

 

 


انتاج التقاوى

محاصيل الذرة

أسعار التقاوى

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