الزراعة تخصص رقم فاكس وايميل لاستقبال طلبات استيراد الأعلاف والأمصال

كتب عز النوبى

قررت وزارة الزراعة ، ممثلة في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة ، استقبال طلبات الاستيراد سواء أعلاف أو أمصال من خلال البريد الإلكتروني لتقليل تداول الأوراق وحركة الموظفين والمواطنين.

وقالت الوزارة ،ن قطاع الإنتاج الحيواني يتلقى طلبات المواطنين على هذا الإيميل والفاكس منعا لتداول الاوراق وتقليل حركة المواطنين حفظا على حياتهم وحياة الموظفين من فيروس كورونا .

كان قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، قرر استمرار العمل بالتراخيص الصادرة من قطاعات الوزارة لكافة الأنشطة الزراعية والحيوانية والتي انتهت مدتها خلال فترة الحظر ، وجاء قرار وزير الزراعة نظرا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا وحتى لا تتوقف الأنشطة الإنتاجية وأيضا تيسيرا على المواطنين .

وأكد وزير الزراعة ، أن التراخيص الحالية سوف تظل سارية حتى انتهاء فترة الحظر أو إيجاد آلية لتجديدها دون الحضور للوزارة ، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والوزاره لتقليل حركة المواطنين والتعامل المباشر حفاظا على حياتهم.



ارقام طلبات الاستيراد

يذكر أن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة ، يعمل على التنسيق دوريا مع مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، للتيسير على المربين ومقدمى الطلبات للحصول على تراخيص للمزارع، وإرسالها للقطاع للتنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت في أحقية الطلبات الواردة، مناشدة ، بسرعة التقدم الى مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، وتقديم طلبات الحصول على تراخيص التشغيل ، حيث يتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت في أحقية الطلبات الواردة، لافتا الى أن هناك تسهيلات فى الحصول على تراخيص تشغيل مزارع الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ، وتذليل كافة العقبات أمام المربيين.

ومن ضمن إجراءات الحصول على رخصة تشغيل منها التوجه الى مديرية الزراعة التابع لها موقع المزرعة ادارة الانتاج الحيوانى ، وتقديم طلب تشغيل المزرعة لأجراء المعاينة على ارض الواقع ، مشير الى أن اللجنة الفنية المشكلة من الانتاج الحيوانى والطب البيطرى تقوم بعمل رسم كروكى للمزرعة محل الطلب وموفاه قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بذلك.

وتابع التقرير ، أن اللجنة تقوم باستيفاء البيانات طبقا للقرارات المنظومة لهذا الشأن ،ومدى توافر شروط الامن و الامان الحيوى ، وفى حالة اعتماد محضر المعاينة يتم المصروفات الادارية المقررة فى القطاع او المديرية التالع لها ، على أن يتم استلام اصل تراخيص التشغيل خلال 15 يوم على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب أن لم يكن هناك مانع قانونى او ادارى.