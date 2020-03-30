"الزراعة": ارتفاع تحليل عينات شحنات الخضر المصدرة لـ 39 ألفا خلال 90 يوما

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة مدير المعمل المركزى للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، عن ارتفاع شحنات عينات تحليل الخضر والفاكهة من قبل المعمل المركزى للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية لـ39 ألف عينة فى الفترة من يناير الماضى وحتى 30 من شهر مارس 2020.

أكد الدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل المركزى للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، أنه بعد إضافة وتركيب احدث أجهزة وتحليل للمعمل، زيادة شحنات تحليل الخضر والفاكهة إلى 39000 عينة منذ يناير يناير الماضى وحتى 30 من شهر مارس 2020، وذلك فى إطار جهود الوزارة لزيادة قدرة المعمل لضمان سلامة الغذاء الحيوانى والنباتى سواء للتصدير أو للسوق المحلى والأمر الذى يسهم فى زيادة صادرات مصر الزراعية للخارج مما يدعم الاقتصاد الوطنى.

وأوضح " المرصفى "، أن دخول هذه الأجهزة للخدمة رفعت من القدرة الاستيعابية لتحليل العينات الممثلة للشحنات التصديرية من عدة محاصيل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية المصرية، وتقليل زمن تحليل هذه العينات، مما يعتبر ذلك إضافة غير مسبوقة لدعم الصادرات الزراعية المصرية، لافتا إلى أن زيادة توريد أجهزة التحليل التى تم توريدها خلال الفترة الماضية، لتقليل الوقت اللازم لتحليل عينات الشحنات المصدرة من الخضر والفاكهة، ولزيادة نفاذ الصادرات الزراعية إلى دول العالم، والتيسير على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل المصدرة إلى الخارج، ووصولها فى مواعيدها المقررة.

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قامت بافتتاح تحديث وتطوير معمل متبقيات المبيدات بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، حيث يعد المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، أحد المعامل المرجعية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مجالات تحاليله والمعتمد من وكالة الاعتماد الفنلندية "FINAS" طبقاً لمواصفة الأيزو 17025:2017 وهو المعمل المرجعى للاتحاد الأفريقى فى مجال تحليل "متبقيات المبيدات العناصر الثقيلة" فى الأغذية والأعلاف.