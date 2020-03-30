الرئيس الأمريكى يضيف ولايتين إلى "مناطق الكوارث" بسبب فيروس كورونا

واشنطن (رويترز)

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ولايتى كونكتكت وأوريجون منطقتى كوارث بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال البيت الأبيض - فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" الأحد - أن ترامب وافق على إعلان الولايتين منطقتى كوارث بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا التى تضم العاصمة واشنطن.

يشار إلى أن إعلان أى ولاية منطقة كوارث يؤهلها لتلقى مساعدات فيدرالية لتمكينها والسلطات المحلية بها من مواجهة الجائحة.

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للصحفيين، الأحد، إنه سيكون على المستشفيات التى لا تستخدم أجهزة التنفس الصناعى التخلى عنها مشيرا إلى أن هناك اكتنازا لهذه الأجهزة.

و قال ترامب، إن بلاده تعمل على مساعدة كل الولايات التى تعانى من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع بكثير مما تصوره البعض.

وأضاف دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفى له، الأحد، أنه تواصل مع بعض رؤساء دول العالم لبحث جهود مكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تطبيق طرق أسرع لفحص أى حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.