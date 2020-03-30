اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 03:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأمريكى يضيف ولايتين إلى "مناطق الكوارث" بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 12:00 ص
الرئيس الأمريكى يضيف ولايتين إلى "مناطق الكوارث" بسبب فيروس كورونا دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ولايتى كونكتكت وأوريجون منطقتى كوارث بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال البيت الأبيض - فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" الأحد - أن ترامب وافق على إعلان الولايتين منطقتى كوارث بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا التى تضم العاصمة واشنطن.

يشار إلى أن إعلان أى ولاية منطقة كوارث يؤهلها لتلقى مساعدات فيدرالية لتمكينها والسلطات المحلية بها من مواجهة الجائحة.

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للصحفيين، الأحد، إنه سيكون على المستشفيات التى لا تستخدم أجهزة التنفس الصناعى التخلى عنها مشيرا إلى أن هناك اكتنازا لهذه الأجهزة.

و قال ترامب، إن بلاده تعمل على مساعدة كل الولايات التى تعانى من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع بكثير مما تصوره البعض.

وأضاف دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفى له، الأحد، أنه تواصل مع بعض رؤساء دول العالم لبحث جهود مكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تطبيق طرق أسرع لفحص أى حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

 

 


ترامب

المستشفيات الأمريكية

أجهزة التنفس

كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

الأهرام للمجمعات الاستهلاكية: طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة وجميع السلع متوفرة

الأهرام للمجمعات الاستهلاكية: طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة وجميع السلع متوفرة

مكرم محمد: الالتزام بتوجيهات الحكومة يقلل من مخاطر كورونا.. ودور الإعلام مهم

مكرم محمد: الالتزام بتوجيهات الحكومة يقلل من مخاطر كورونا.. ودور الإعلام مهم

رئيس تمريض العزل بمستشفى حميات دمياط بعد تعافيها: خدوا بالكم من نظافتكم

رئيس تمريض العزل بمستشفى حميات دمياط بعد تعافيها: خدوا بالكم من نظافتكم

من البلكونة.. شوارع مدينة العاشر من رمضان خالية من السكان لمواجهة كورونا

من البلكونة.. شوارع مدينة العاشر من رمضان خالية من السكان لمواجهة كورونا

الصحة تقدم إرشادات وتعليمات لمقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم من كورونا

الصحة تقدم إرشادات وتعليمات لمقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم من كورونا

شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

وزيرة الهجرة: نسعى لإجلاء ألف مصرى عالق فى الولايات المتحدة مطلع إبريل

وزيرة الهجرة: نسعى لإجلاء ألف مصرى عالق فى الولايات المتحدة مطلع إبريل

الكهرباء: تعميم خدمة البلوتوث لشحن العدادات مسبقة الدفع الأسبوع المقبل

الكهرباء: تعميم خدمة البلوتوث لشحن العدادات مسبقة الدفع الأسبوع المقبل

وزيرة الصحة: نناشد المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حميات حال الاشتباه بكورونا

وزيرة الصحة: نناشد المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حميات حال الاشتباه بكورونا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة