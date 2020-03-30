اليوم السابع
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الدنمارك تدرس رفع الحظر تدريجيا بعد عيد الفصح

الإثنين، 30 مارس 2020 06:38 م
الدنمارك تدرس رفع الحظر تدريجيا بعد عيد الفصح ميت فريدريكسن رئيسة الوزراء الدنماركية
كتب محمد عبد المجيد

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قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، اليوم الاثنين، إن الدنمارك قد ترفع الحظر تدريجيا بعد عيد الفصح إذا ظلت أعداد حالات الوفاة والإصابة مستقرة، و نقلت وسائل اعلام عن رئيسة الوزراء الدنماركية القول "إذا واصلنا خلال الأسبوعين المقبلين، قبل عيد الفصح، الوقوف معا من خلال البقاء متباعدين، وإذا بقيت الأرقام مستقرة خلال الأسبوعين المقبلين، فستبدأ الحكومة فى فتح مجتمعنا تدريجيا".
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، يبلغ عدد الإصابات المؤكدة فى الدنمارك 2577، فى حين يصل عدد الوفيات إلى 77.
 
ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 752 ألف حالة، فى حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 36 ألف حالة وفاة.
 
 

الدنمارك

كورونا

الحكومه الدنماركيه

رئيسه الوزراء الدنماركيه

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