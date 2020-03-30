اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية: ضبط 1816 شخصا و78 سيارة مخالفة فى حظر التجوال

الإثنين، 30 مارس 2020 11:23 ص
الداخلية: ضبط 1816 شخصا و78 سيارة مخالفة فى حظر التجوال حظر التجوال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر لمواجهة فيروس كورونا، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

 

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 1816شخصا مخالفا، و78 سيارة مخالفة، و51 دراجة نارية مخالفة، و32 مركبة "توك توك" مخالفة، و83 محل عام مخالف.

 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية وتنفيذ قرار الحظر خلال المواعيد المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة والسلامة العامة للمواطنين.

 

يأتى ذلك إدراكًا للدور الجوهرى للمنظومة الأمنية فى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين بالاشتراك مع أجهزة الدولة المعنية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد" ولتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة.


كورونا

الداخلية

حظر التجوال

قرارات حظر التجوال

اخبار الداخلية

اختراق حظر التجوال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إخلاء سبيل فتاتين اخترقتا حظر التجوال بالتجمع الأول لبث فيديوهات "تيك توك"

الإثنين، 30 مارس 2020 09:00 ص

الرياضة "أون لاين" لمواجهة حظر التجوال بسبب انتشار كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 07:00 ص

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

الإثنين، 30 مارس 2020 06:00 ص

من البلكونة.. أحمد يشارك بصورة من الإسماعيلية وقت حظر التجوال

الإثنين، 30 مارس 2020 04:30 ص

ضبط 63 شخصا اخترقوا قرار حظر التجوال بمدينة طوخ محافظة القليوبية

الإثنين، 30 مارس 2020 12:31 ص

من البلكونة.. معاذ يشارك بصور لمركز كوم حمادة البحيرة وقت حظر التجوال

الإثنين، 30 مارس 2020 12:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 مساء خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 مساء خلال فترة حظر التجوال

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

تفاصيل حدود سحب الفلوس من ATM وفروع البنوك.. مع أحمد يعقوب

تفاصيل حدود سحب الفلوس من ATM وفروع البنوك.. مع أحمد يعقوب

أكاديمية روسية تعلن بدء ابتكار 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

أكاديمية روسية تعلن بدء ابتكار 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. فيديو

إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. فيديو

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة