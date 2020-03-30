الجريدة الرسمية تنشر قرار مديرية التضامن الاجتماعى بدمج جمعيتين أهليتين بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر برقم 75فى 30مارس 2020، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، رقم دمج رقم 1لسنة 2020 لدمج جمعية تنمية المجتمع بداير الناحية المشهرة برقم 318لسنة 1975 فى جمعية تنمية المجتمع بمحلة البرج المشهرة برقم 266لسنة 1978.

وجاء فى قرار امانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، بعد الإطلاع على القانون رقم 149لسنة 2019 بشأن دمج الجمعيات الأهلية وطبقا للمادة 104من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 149لسنة 2019 وطبقا للمادة 55 من قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019 حيث تنص المادة 55فى الفقرة الثانية على يجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها أو الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام فى بعضها بموافقة الجهة الإدارية على أن لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العم وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام، إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وحيث أن الجمعيتان ليست ذات صفة نفع عام، فقد تقرر الموافقة على دمج جمعية تنمية المجتمع بداير الناحية المشهرة برقم 318لسنة 1975 فى جمعية تنمية المجتمع بمحلة البرج المشهرة برقم 266 لسنة 1978، وتكليف احمد المحمدي احمد عبد الحليم" المراجع المالي" بإدارة المحلة أول باتخاذ إجراءات الدمج ونقل العهدة والممتلكات وكافة الأمور الخاصة بالدمج من الجمعية المندمجة إلى الجمعية المندمج فيها.

من ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم 74 فى 29مارس 2020 قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بحل الجمعية الخيرية الكاثوليكية – المحلة ثان المشهرة برقم 103 حلا اختياريا.

وجاء فى نص القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 149لسنة 2019، وحيث أن المادة 91من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 لا تتعارض مع احكام القانون، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 6/ 2/ 2020 وموافقة الجمعية العموية غير العادية بتاريخ 20/12/2019، اسباب الحل رغبة الاعضاء فى عدم استكمال النشاط.

وجاء فى المادة الأولى من القرار حل الجمعية الخيرية الكاثوليكية - المحلة ثان ( حلا اختياريا) على أن يقوم بأعمال التصفية كل من عادل عبد المسيح صليب – محاسب قانوني، واتعاب المصفي 150جنيه ومدة التصفية 3شهور من تاريخ صدور القرار على أن تؤول اموال الجمعية إلى جمعية بطروكسية الاقباط الكاثوليك – القاهرة طبقا للائحة النظام