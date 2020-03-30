اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 11:39 م
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الجبل الأسود يبدأ فى إجراءات عزل عام لمكافحة كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 10:42 م
الجبل الأسود يبدأ فى إجراءات عزل عام لمكافحة كورونا كورونا ارشيفية
رويترز

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فرضت جمهورية الجبل الأسود إجراءات عزل عام اليوم الاثنين لكبح انتشار فيروس كورونا الذي أصاب العشرات في البلاد.
 
وقالت الحكومة في بيان إن قيود الحركة ستستمر من السابعة مساء بالتوقيت المحلي حتى الخامسة من صباح اليوم التالي في أيام العمل ومن الواحدة ظهرا حتى الخامسة من صباح اليوم التالي في عطلات نهاية الأسبوع.
 
وسيكون على المواطنين خلال تلك الساعات البقاء في منازلهم، ما لم يحصلوا على تصاريح خاصة، وإلا واجهوا دفع غرامات أو الاحتجاز.
 
وسجلت جمهورية الجبل الأسود، العضو في حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، حتى الآن 91 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

الجبل الأسود

كورونا

فيروس

تصاريح خاصة

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