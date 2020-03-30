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الثقافة الصحية بالشرقية تقدم توعية للمواطنين لمكافحة العدوى بفيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 04:18 م
الثقافة الصحية بالشرقية تقدم توعية للمواطنين لمكافحة العدوى بفيروس كورونا توعية المواطنين بفيروس كورونا بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قامت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالشرقية ، بإشراف الدكتورة عزه رشاد مدير الإدارة، بتقديم التوعية والتثقيف الصحى للموظفين بالمصالح الحكومية، والعاملين ببعض البنوك، والبريد، والمحلات التجارية، وسائقى سيارات الأجرة "السرفيس"، والمواطنين بالمحافظة، لمكافحة العدوى من الأمراض التنفسية والفيروسية .

وعرفت "رشاد " الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب إنتشارها، وكيفية تجنب الإصابة بها، كما تم التأكيد على أهمية النظافة العامة، والشخصية، وغسيل الأيدى بالماء والصابون عدة مرات خلال اليوم، ومع وجود مطهرات على الأحواض، والتأكد من نظافة دورات المياه، وضرورة مسح الأرضيات والأسطح بإستخدام الكلور المخفف بالماء بنسبة 9 ماء إلى 1 كلور بتركيز 5 % ، والتأكيد على عدم التزاحم والتكدس بالأماكن العامة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

ووجه الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة بضرورة وضع ملصقات توعوية تهدف لتثقيف وتوعية المواطنين عن الأمراض المعدية والفيروسية المستجدة، وعمل إرشادات خاصة لزيادة الوعى الصحى لدى المواطنين، مقدماً الشكر للقائمين بالعمل والمشاركين على الجهود المبذول من أجل زيادة الوعى الصحى للمواطنين بالمحافظة.

فى سياق متصل ، قام فريق طبى بمستشفى فاقوس النموذجى، للمرة الثانية وفى أقل من إسبوع بإجراء عملية جراحية آخرى لإستئصال ورم بالثدى الأيسر، لسيده تبلغ من العمر 39 عام، بعد عمل الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة، ومنها أشعة "الماموجرام" على الثدي، وتم إستئصال الورم من جذوره وإتخاذ حدود الأمان له، بمشاركة الدكتور محمد عرفات أخصائى الجراحة العامة، الدكتور محمد عبد الله أخصائى التخدير، والفريق الطبى المعاون، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية وأشعة الماموجرام، والحالة جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفي، بإشراف الدكتور محمد الناجى الحيوان مدير المستشفى، و يأتى هذا ضمن خطة علاج المرضى ، بمركز علاج السيدات بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدى بمستشفى فاقوس النموذجى .

يشار ان محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، .

 

توعية المواطنين بفيروس كورونا بالشرقية (1)
توعية المواطنين بفيروس كورونا بالشرقية 

 

توعية المواطنين بفيروس كورونا بالشرقية (2)
توعية المواطنين بفيروس كورونا بالشرقية

 

توعية المواطنين بفيروس كورونا بالشرقية (3)
توعية المواطنين بفيروس كورونا بالشرقية

 

 


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