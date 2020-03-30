التموين تحرر 45 مخالفة متنوعة ضد أصحاب المخابز والمحلات للغش فى السلع بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية التموين باستمرار تنظيم الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق إحكام الرقابة على الأسعار، والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وتابع المحافظ، مع الأجهزة التنفيذية الحالة العامة للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالأسعار المناسبة للمواطنين، مؤكدا على تشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 45 مخالفة تموينية، منها 13 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين "خبز ناقص الوزن –قضايا أخري متنوعة"، و32 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين "عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – محلات تجارية بدون شهادات صحية".

وفى وقت سابق شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوقرقاص حملة مكبرة لضبط الأسواق، بناء على توجيهات العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، بالتعاون مع مباحث التموين، أسفرت عن تحرير 24 محضر مخالفات متنوعة.

وأكد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص استمرار تلك الحملات بشكل يومى لضبط المخالفين، وعودة الإنضباط للأسواق لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ومنع حالات الغش التجارى المتعددة.

ومن ناحية أخرى تابع المهندس محمد سيد رئيس المدينة بجميع القرى والأحياء أعمال النظافة. وتنطلق أعمال النظافة طبقا لدوريات منتظمة علي نحو يضمن نظافة الشوارع بما يتناسب والنهج الوطني في التدقيق على أمور النظافة ورفع التراكمات وتعقيم الشوارع، خاصة في ظل الظروف والإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة فيرس كورونا المستجد. وتابع رئيس المدينة أعمال النظافة بجميع أحياء المدينة علي مدار الساعة.