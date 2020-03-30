اليوم السابع
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التعليم تتيح بيانات المعلمين للتواصل مع الطلاب عبر المنصة الإلكترونية للتعلم

الإثنين، 30 مارس 2020 04:18 م
التعليم تتيح بيانات المعلمين للتواصل مع الطلاب عبر المنصة الإلكترونية للتعلم طلاب المدارس ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تمت إتاحة البيانات الخاصة بالمعلمين للتواصل مع طلابهم من خلال المنصة الإلكترونية التى أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية بعد قرار توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحا  أن منصة" ادمودو" تدعم فكرة التعلم عن بعد حيث تم إنشاء حساب خاص للمعلم يمكن استلامه الآن من خلال الرابط التالى:

http://teacher.emis.gov.eg/emp_teacher/teach_login.aspx?fbclid=IwAR37nXM8SMDu8DKgr_43iuy4jcr0mHtE_RXcFp9j-EDc1rMfmiqus5LXgf0

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لكل معلم استلام حسابه الخاص على منصة ادمودو ، من خلال الرابط، وبعد الدخول على الرابط يقوم المعلم بإدخال كود المعلم والرقم القومي وكلمة السر ، ثم الضغط على تسجيل دخول

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أعلن أنه تم توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online، وذلك عن طريق الرابط: https://edmodo.org

أضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg

وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".

واستطرد: "أن أبنائنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون.

 

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التربية والتعليم

منصة أدمودو

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اخبا رمصرية

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