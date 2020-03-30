التعليم العالى: فتح باب الترشح لجائزتى باليونسكو عن تعليم الفتيات وتعزيز التسامح

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، عن إطلاق جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2020، وتبلغ قيمتها 50000 دولار أمريكى، على أن تقوم لجنة تحكيم دولية مستقلة من خمسة خبراء بتقييم الترشيحات على أساس إمكانات المشروع للتأثير والابتكار والاستدامة.

وحددت اليونسكو شروط الترشح للجائزة والتي تضمنت أنه يجب أن تستوفى الترشيحات المعايير التى تحددها الجائزة ومنها النهوض بتعليم الفتيات والنساء وتشغيلها لمدة عامين على الأقل، و إظهار إمكانية أن تكون قابلة للتكرار وقابلة للتطوير، و أن تساهم في واحد أو أكثر من المجالات ذات الأولوية للجائزة وان يكون لدى المشروع القدرة على التأثير والابتكار والاستدامة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، حددت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، طريقة الترشح للجائزة، حيث يشترط أن تكون باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ويجب إرسال الترشيحات على العنوان التالي الخاص باللجنة الوطنية، مدينة 6 اكتوبر، التوسعات الشمالية، خلف نادي الصيد أو على البريد الإلكتروني التالي: egnatcom@egnatcom.org.eg

egypt.natcom@gmail.com

ويجب على المرشحين للجائزة التقديم موعد أقصاه منتصف مايو 2020، ولن يتم النظر الى الترشيحات التى سترسل بعد هذا الموعد حتى يتسنى للجنة إرسال الترشيحات إلى منظمة اليونسكو قبل انتهاء الموعد المعلن للمنظمة هو 26 مايو 2020.

وفي سياق متصل، أعلنت اليونسكو عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو مادانجيت سينغ لعام 2020؛ لتعزيز التسامح واللاعنف، والتي تأسست عام 1995 بمناسبة عام الأمم المتحدة للتسامح والذكرى 125 لميلاد غاندي، بهدف مكافأة الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي قدمت مساهمات استثنائية وأظهرت القيادة في تعزيز التسامح واللاعنف وتمنح فى كافة المجالات سواء كانت هذه المجالات علمية أو فنية أو ثقافية أو في مجال الاتصالات.

وتبلغ قيمة الجائزة التي تمنح كل عامين 100000 دولار أمريكي، ويتم منحها في 16 نوفمبر المقبل، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح.

وحددت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، كيفية الترشح للجائزة وذلك عن طريق ملء استمارة الترشيح المرفقة باللغة الإنجليزية على العنوان التالي الخاص باللجنة الوطنية، مدينة 6 أكتوبر، التوسعات الشمالية، خلف نادي الصيد أو على البريد الإلكتروني التالي: egnatcom@egnatcom.org.eg

egypt.natcom@gmail.com

وأعلنت اللجنة أن الموعد النهائي للتقديم سيكون في منتصف مايو 2020، ولن يتم النظر إلى الترشيحات التي سترسل بعد هذا الموعد حتى يتسنى للجنة إرسال الترشيحات إلى منظمة اليونسكو قبل انتهاء الموعد المعلن للمنظمة31 مايو 2020.

وللمزيد عن المعلومات عن الجائزة يرجى وللحصول على استمارة الترشيح يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://ar.unesco.org/news/ts-lywnskw-lhswl-trshyht-ljyz-lywnskw-mdnjyt-sng-ltzyz-ltsmh-wllnf-lm-2020

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