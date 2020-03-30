البنك المركزى العراقى ينفى إصابة محافظه بفيروس كورونا

وكالات

نفى البنك المركزى العراقى، اليوم، ماتردد حول إصابة محافظه على محسن العلاق بفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد البنك - فى بيان - سلامة محافظه من الإصابة بفيروس كورونا، وحرصه على إجراءات الوقاية، داعيًا إلى توخي الدقة في نشر مثل هذه الأخبار.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، فى حكومة إقليم كردستان، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد فى محافظة أربيل، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا"، اليوم الإثنين، أن خمسة من المصابين رجال ونساء وثلاثة آخرين أطفال وجميعهم من الملامسين للمصاب الذى أعلن عنه أمس فى ناحية خليفان.

وأشارت، إلى أن ثلاثة رجال من المصابين بالفيروس من محافظة دهوك وهم فى الحجر الصحى بأربيل إنتهى

وفى سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية العراقية شفاء المواطن العراقى الذى أُصيب بفايروس كورونا فى إيران وخروجه من المستشفى.