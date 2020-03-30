اليوم السابع
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"البحوث الزراعية": توفير جميع التقاوى الصيفية مبكرة النضج لزيادة الإنتاج

الإثنين، 30 مارس 2020 04:38 م
"البحوث الزراعية": توفير جميع التقاوى الصيفية مبكرة النضج لزيادة الإنتاج الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور علاء خليل ، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة   الزراعة  إنه تم توفير جميع تقاوى المحاصيل الصيفية  مبكرة النضج  وعالية الانتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه، وسط متابعة دورية لإعطاء جميع  الإرشادات والتوصيات عن طرق الزراعة  الصيفية والممارسات الجيدة حول طرق الرى والتسميد لزياد الإنتاج .

وأضاف  مدير المحاصيل   الحقلية ، فى تصريحات  الـ "اليوم السابع  "،   أنه  تم  توفير جميع   تقاوى الذرة الشامية ، ومن المستهدف زراعة  من الذرة الصفراء  مليون فدان ،  ومليون و500 ألف فدان  ذرة ألآبيض ، مشير الى أن الذرة الصفراء  تعمل على  تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، ويتم العمل  على  تنظيم  حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع  فى المساحات المنزرعة الموسم الجديد  لزيادة الإنتاج  .

كانت   وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أعلنت  أن  اسعار تقاوي محاصيل الموسم الصيفي الجديد ،  دون زيادة في اسعار العام الماضى، حيث شملت تقاوي محاصيل: القطن، الذرة، الارز، فول الصويا، السمسم.

وقال الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي  بوزارة  الزراعة  ، إ نه تم طرح جميع الاصناف للمزارعين، بنفس أسعار العام الماضي، وذلك تنفيذا لتعلميات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وجاءت اسعار التقاوي التي طرحتها الوزارة كالتالي:  تقاوي أرز عريض زنة الشيكارة  25 كجم بمبلغ  225 جنية، وارز رفيع زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 215 جنيه، ذرة شامية هجين فردي 10 ابيض، هـجين فردي 168 اصفر، هـجين فردي 176 اصفر، زنة الشيكارة 5كجم ، بمبلغ 215 جنية، فضلا عن الذرة الشامية  هـجين ثلاثي321 ابيض، هـجين ثلاثي 368 اصفر،  زنة الشيكارة  7 كجم ، بمبلغ 175 جنيه.

وشملت تقاوي محاصيل الموسم الصيفي، فول الصويا، زنة الشيكارة 30 كجم بمبلغ 360 جنية، والسمسم زنة الشيكارة 1كجم بمبلغ  36 جنية، وبالنسبة لتقاوي القطن، جميع الأصناف الستة تبلغ سعر الشيكارة 260 جنية زنة 24 كجم، و جميع أصناف القطن للوحة القبلى و الوجة البحرى زنة الشيكارة 24كجم بنفس سعر العام الماضي دون زيادة 260جنيها و 12كجم بسعر 130جنيها.

 

 

 

 


البحوث الزراعية

المحاصيل الحقلية

تقاوى الذرة

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