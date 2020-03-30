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البحر الأحمر تحدد مدرسة بكل إدارة تعليمية لتسليم شرائح الإنترنت الخاصة بالتابلت

الإثنين، 30 مارس 2020 12:26 م
البحر الأحمر تحدد مدرسة بكل إدارة تعليمية لتسليم شرائح الإنترنت الخاصة بالتابلت هشام منير مدير التربية والتعليم بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن تفاديا لمخاطر ازدحام طلاب الصف الأول الثانوي، وأولياء أمورهم، وتكدسهم أمام فروع ومراكز المصرية للاتصالات لتسلم شرائح الإنترنت الخاصة بالتابلت، فقد تقرر تخصيص مدرسة بكل إدارة تعليمية لتسليم الشرائح فيها، تفاديا للازدحام، كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وتعليمات وزارة التربية والتعليم ، تم التواصل والتنسيق مع المهندس رئيس الشركة المصرية للاتصالات فرع البحر الأحمر بشأن سبل توزيع الشركة لشرائح الانترنت على طلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2019/2020.
 
وأضاف منير"،أن تم الاتفاق على ترشيح مدرسة بكل إدارة تعليمية لتوزيع هذه الشرائح على الطلاب وفق الجدول المرفق، على أن يبدأ التسليم اعتبارا من اليوم الاثنين ، وعلى ولى الأمر احضار البطاقة الشخصية الخاصه به وأصل شهادة ميلاد الطالب.
 
وحددت مديرية التربية والتعليم بالبحر الاحمر، مدرسة الشهيد أحمد العدوي العسكرية، بإدارة راس غارب لتسليم شرائح الإنترنت الخاصة بالتابلت، وفي مدينة الغردقة تم تخصيص مدرسة الغردقة الثانوية للبنات في مدينة الغردقة، وفي سفاجا مدرسة سفاجا الثانوية بنات، وفي القصير تم تخصيص مدرسة كمال الدين حسين تمام الثانوية العسكرية.
 
كذلك تم تخصيص مدرسة مرسي علم الثانوية، وفي الشلاتين تم تخصيص مدرسة سعد أبو ريدة بالشلاتين، وفي مدينة حلايب تم تحديد مدرسة الفريق عبد المنعم رياض الثانوية .
 
- المدارس التي تم تخصيصها لتسلم الشرائح
- المدارس التي تم تخصيصها لتسلم الشرائح
 
 

 


البحر الاحمر

الغردقة

التربية والتعليم بالبحر الاحمر

توزيع شرائح الإنترنت الخاصة بالتابلت

مدارس البحر الاحمر

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