البحر الأحمر تحدد مدرسة بكل إدارة تعليمية لتسليم شرائح الإنترنت الخاصة بالتابلت

من جانبه قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وتعليمات وزارة التربية والتعليم ، تم التواصل والتنسيق مع المهندس رئيس الشركة المصرية للاتصالات فرع البحر الأحمر بشأن سبل توزيع الشركة لشرائح الانترنت على طلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2019/2020.

وأضاف منير"،أن تم الاتفاق على ترشيح مدرسة بكل إدارة تعليمية لتوزيع هذه الشرائح على الطلاب وفق الجدول المرفق، على أن يبدأ التسليم اعتبارا من اليوم الاثنين ، وعلى ولى الأمر احضار البطاقة الشخصية الخاصه به وأصل شهادة ميلاد الطالب.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالبحر الاحمر، مدرسة الشهيد أحمد العدوي العسكرية، بإدارة راس غارب لتسليم شرائح الإنترنت الخاصة بالتابلت، وفي مدينة الغردقة تم تخصيص مدرسة الغردقة الثانوية للبنات في مدينة الغردقة، وفي سفاجا مدرسة سفاجا الثانوية بنات، وفي القصير تم تخصيص مدرسة كمال الدين حسين تمام الثانوية العسكرية.

كذلك تم تخصيص مدرسة مرسي علم الثانوية، وفي الشلاتين تم تخصيص مدرسة سعد أبو ريدة بالشلاتين، وفي مدينة حلايب تم تحديد مدرسة الفريق عبد المنعم رياض الثانوية .