البحرين: وصول الطائرة المؤجرة الناقلة لمجموعة العالقين المتواجدين فى إيران

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، وصول الطائرة المؤجرة التى تقل مجموعة من المواطنين المتواجدين فى إيران، ضمن خطة الإجلاء وفق الإجراءات الاحترازية الطبية اللازمة، وفقا لما أعلنته الوزارة عبر حسابها على تويتر.



البحرين

وكان مسئولون بحرينيون، كشفوا عن خطة إجلاء اعدتها المملكة للمواطنين العالقين فى الخارج، وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطنى بمجلس النواب البحرينى النائب محمد السيسى إن الوفد الحكومى برئاسة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف الزيانى كشف فى اجتماع برلماني-حكومى مشترك بأن عدد البحرينيين المتواجدين فى الخارج فى الوقت الحالى يبلغ 43.699 مواطنا موزعين فى عدد من الدول؛ وأن الراغبين منهم فى العودة بسبب ظروف "كورونا" يبلغ حوالى 3027 مواطنًا.





وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، أوضح أن الوفد الحكومى أشار الى وجود صعوبات فى عمليات الاجلاء بعد اغلاق المطارات ورفض بعض الدول استقبال خطوط معينة او حتى رفضهم لاستقبال طائرات معينة.

وذكر أن الوزير أكد على وجود خطة لإجلاء جميع المواطنين العالقين فى الخارج فى مدة لا تتجاوز الشهرين؛ بل وفى مدة اقصر ان تهيأت الظروف لذلك.

من جانبه، ذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فى مجلس النواب البحرينى، أحمد السلوم بأن الوفد الحكومى تكلم عن تفاصيل أعداد العالقين فى الخارج والراغبين فى العودة، حيث أوضح الوفد بأن أعدادهم كالتالى بحسب الدول التى يتواجدون فيها: مصر 213 مواطنًا، الأردن 364، بريطانيا، 250، ألمانيا 68، روسيا 56، إيران 1630، تايلند 54، السعودية 34.