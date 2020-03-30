اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرين.. تعاون بين مكافحة الجرائم الالكترونية والإعلام الأمنى لمواجهة الشائعات‎

الإثنين، 30 مارس 2020 07:11 م
البحرين.. تعاون بين مكافحة الجرائم الالكترونية والإعلام الأمنى لمواجهة الشائعات‎ شرطة البحرين - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد النقيب محمد عبداللطيف العبدالله الضابط بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكترونى بالمملكة البحرينية، أن هناك تعاوناً وثيقاً مع الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، في إطار الجهود المشتركة لمواجهة الشائعات ونشر المعلومات الصحيحة الموثوقة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى متابعة وسائل الإعلام الرسمية واستقاء المعلومات الصحيحة منها.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباءالبحرينية، أوضح أن الإدارة تقوم برصد ومتابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعى، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يقوم ببث وترويج الأخبار والمعلومات الكاذبة والخاطئة، وتقييم مدى تأثيرها على أفراد المجتمع البحريني، مشيراً إلى أنه بإمكان أى شخص متضرر أو أراد أن يتقدم بشكوى رسمية للإدارة، الاتصال على الخط الساخن 992 لاتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك.

 وأوضح أن هناك بعض الأشخاص يستغلون فترة الأزمات ويقومون بنشر أخبار كاذبة وروابط وهمية يقع ضحيتها عدد من أفراد المجتمع، كأن تصل رسالة نصية على الهاتف بأن البنك قام بوقف الحساب البنكي للشخص ويطلب منه الدخول على الرابط المرفق لإدخال بعض البيانات الخاصة ، وهو ما يجعل الشخص ضحية لسرقة أمواله واختراق هاتفه في الوقت ذاته.

 وقال النقيب محمد العبدالله إن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادى والالكترونى تعول على وعي المجتمع البحرينى في دحض الشائعات والعمل على التصدي لها وعدم وقوعهم ضحايا للجرائم الالكترونية ، حيث تقوم الإدارة بعمل دورات ومحاضرات تستهدف من خلالها توعية كافة شرائح المجتمع.


البحرين

شرطه البحرين

شائعات

مواجهه الشائعات

الجرائم الالكترونيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة