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البحرين تجلى دفعة جديدة من مواطنيها المتواجدين فى إيران مساء اليوم

الإثنين، 30 مارس 2020 11:19 ص
البحرين تجلى دفعة جديدة من مواطنيها المتواجدين فى إيران مساء اليوم وزارة الصحة فى مملكة البحرين
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت وزارة صحة مملكة البحرين، عن موعد وصول مجموعة من مواطنيها المتواجدين في إيران مساء اليوم، الاثنين، على متن طائرة مؤجرة من الوزارة ضمن خطة إجلاء بحسب الإجراءات الاحترازية الطبية اللازمة، وفقا لصحيفة الوطن البحرينية.

كان كشف مسئولين بحرينيين عن خطة إجلاء اعدتها المملكة للمواطنين العالقين فى الخارج، وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحرينى النائب محمد السيسي إن الوفد الحكومي برئاسة وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني كشف في اجتماع برلماني-حكومي مشترك بأن عدد البحرينيين المتواجدين في الخارج في الوقت الحالي يبلغ 43.699 مواطنا موزعين في عدد من الدول؛ وأن الراغبين منهم في العودة بسبب ظروف "كورونا" يبلغ حوالي 3027 مواطنًا.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، أوضح بأن الوفد الحكومي أشار الى وجود صعوبات في عمليات الاجلاء بعد اغلاق المطارات ورفض بعض الدول استقبال خطوط معينة او حتى رفضهم لاستقبال طائرات معينة.

وذكر بأن الوزير أكد على وجود خطة لإجلاء جميع المواطنين العالقين في الخارج في مدة لا تتجاوز الشهرين؛ بل وفي مدة اقصر ان تهيأت الظروف لذلك.

من جانبه، ذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فى مجلس النواب البحرينى، أحمد السلوم بأن الوفد الحكومي تكلم عن تفاصيل أعداد العالقين في الخارج والراغبين في العودة، حيث أوضح الوفد بأن أعدادهم كالتالي بحسب الدول التي يتواجدون فيها: مصر 213 مواطنًا، الأردن 364، بريطانيا، 250، ألمانيا 68، روسيا 56، إيران 1630، تايلند 54، السعودية 34.

 


مملكة البحرين

البحرين

كورونا

ايران

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