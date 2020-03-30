اليوم السابع
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الاختصاصيون الروس بالمستشفيات يستخدمون "النظارات الذكية" فى محاربة كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 09:14 ص
الاختصاصيون الروس بالمستشفيات يستخدمون "النظارات الذكية" فى محاربة كورونا مصابون بكورونا
موسكو (أ ش أ)

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قال دينيس بروتسنكو، مدير أحد مستشفيات العاصمة الروسية موسكو المختص بعلاج المصابين بفيروس كورونا، بأن المختصين فى 3 مستشفيات بالمدينة يستخدمون "نظارات ذكية" فى مكافحة انتشار المرض وعلاج المصابين، وأضاف بروتسنكو بأن مشروع "النظارات الذكية" عرض علينا من أجل استخدامه فى محاربة الوباء وعلاجه، وقد استخدمناه لفوائده، وذلك فقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتابع: "باستخدام هذا النوع من النظارات، نقلل من فرص تعرض الاختصاصى لاحتمالية الإصابة بالفيروس، والوقت اللازم لمعاينة المرضى الذين يعانون من حالات حرجة من المرض، حيث نقوم بتبادل المعلومات والاستشارات حول المريض، في غرفة افتراضية".
واختتم قائلا: "لم يكن لدينا أي شك في استخدام هذا النوع من النظارات، وقد تم توفيرها في 3 مستشفيات، وسيتم توزيعها في جميع المستشفيات".

يذكر أن العاصمة الروسية موسكو بدأت، اليوم الاثنين، تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم، وبموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السكان للمكوث في منازلهم، وأعلن الأسبوع الحالي عطلة مدفوعة الأجر.

وكان بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، دعا أبناء الكنيسة الأرثوذكسية الروسية للامتناع عن التردد على الكنائس حتى صدور مباركة خاصة منه بهذا الخصوص، وذلك بسبب تفشى فيروس "كورونا"، وقال كيريل - خلال عظة اليوم الأحد، فى كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "الكنيسة تناشدكم الالتزام الصارم بالقواعد، التى تقترحها اليوم السلطات الصحية الروسية، أدعوكم أعزائى لعدم التردد على المعابد خلال الأيام القادمة حتى صدور مباركة بطريركية خاصة". 

يُذكر أن قيادة البطريركية الروسية استنكرت، في وقت سابق، مواقف بعض القساوسة والرهبان الداعية لتجاهل إجراءات الوقاية من كورونا، واصفة هذه المواقف بأنها غير مسؤولة. 

وكانت الكنيسة الروسية قد قننت مؤخرا الصلاة الخاصة بالدعاء لإنهاء وباء "كورونا".

وكانت مصادر إعلامية أفادت نقلا عن وزارة الصحة فى روسيا، أمس الأحد، عن تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1534 شخصا، وفى وقت سابق أعلن محافظ مدينة سان بطرسبورج الروسية ألكسندر بيجلوف، أن أحد المرضى الذين خضعوا لفحوصات (كوفيد-19) أظهرت أنها إيجابية، قد توفى فى مستشفى المدينة "بوتكين".

 


روسيا

كورونا

موسكو

المستشفيات الروسيه

فيروس كورونا

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