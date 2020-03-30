الاختصاصيون الروس بالمستشفيات يستخدمون "النظارات الذكية" فى محاربة كورونا

وتابع: "باستخدام هذا النوع من النظارات، نقلل من فرص تعرض الاختصاصى لاحتمالية الإصابة بالفيروس، والوقت اللازم لمعاينة المرضى الذين يعانون من حالات حرجة من المرض، حيث نقوم بتبادل المعلومات والاستشارات حول المريض، في غرفة افتراضية".

واختتم قائلا: "لم يكن لدينا أي شك في استخدام هذا النوع من النظارات، وقد تم توفيرها في 3 مستشفيات، وسيتم توزيعها في جميع المستشفيات".

يذكر أن العاصمة الروسية موسكو بدأت، اليوم الاثنين، تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم، وبموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السكان للمكوث في منازلهم، وأعلن الأسبوع الحالي عطلة مدفوعة الأجر.