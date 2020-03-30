الإمارات تقرر استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسى بسبب كورونا

كتب محمد تهامى زكى

قررت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، استمرار تطبيق نظام التعلم عن بعد، حتى نهاية العام الدراسى الحالى 2019-2020 ويشمل القرار جميع المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالى على مستوى الدولة، فى تظل تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد – 19"، الذى يجتاح العالم أجمع.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، أن قرار تمديد منظومة التعلم عن بعد، يأتى استجابة للظروف الاستثنائية والجهود الوطنية الرامية إلى اعتماد أفضل الآليات حفاظاً على المجتمع، مؤكدة أنها تعمل على وضع منهجية، تتضمن تطبيق آليات التقويم والامتحانات للفترة المتبقية من العام الدراسى الحالى 2019-2020 بشكل يصب فى مصلحة الطلبة.





وأوضحت الوزارة، أنها جهزت خطة دراسية جديدة تضمن استدامة التعليم والتعلم من لحظة التحصيل الى التقييم، وسيتم تعميم الخطة على الميدان المدرسى غدا، وسيتم البدء فيها من يوم الأربعاء القادم.

وأشارت الوزارة، إلى أنها بعد تطبيق عملية التعلم عن بعد، تستعد من الآن للانتقال إلى مرحلة جديدة أشمل وأعم من خلال تطبيق التعلم الذكى متكامل الأساسيات والمنهجية.





من جانبها، قالت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمى عن وزارة التربية والتعليم، إن التعليم لن يتوقف ومستمر فى جميع الظروف والأوقات كما أكدت القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أنه بتوجيهات من مجلس الوزراء، سيتم استمرار تطبيق نظام التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسى الجارى 2019-2020، وذلك فى جميع المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالى فى الدولة.

وقالت: "القرار يأتى بهدف ضمان استمرارية التعليم فى الدولة فى ظل الظروف الاستثنائية، والحفاظ فى الوقت نفسه على أمن وسلامة طلبتنا والمجتمع المدرسى"، مشددة على أن الوزارة تعمل باستمرار على تحسين تجربة التعليم عن بُعد فى الدولة وتطويرها فى المرحلة المقبلة، من خلال إضافة حلول ذكية وتطبيقات تفاعلية لمختلف المراحل الدراسية.





وأضافت الضحاك: "ضفنا تطبيقات وحلولاً ذكية للمنظومة التعليمية ليتم استخدامها خلال الفترة المقبلة، مثل منصة ألف ومنصة أليكس المتخصصة فى الرياضيات للمراحل العليا، ومنصة ماتفك لمراحل الطفولة المبكرة، ومنصة نهلة وناهل المتخصصة فى رفع مهارات القراءة فى اللغة العربية ".

وتابعت: "يتم حالياً تحديث آليات التقويم والامتحانات وتطويرها لكل الأنظمة التعليمية فى الدولة، سواءً التعليم العام أو العالى للعام الدراسى الجاري، كما قامت وزارة التربية والتعليم بإعادة جدولة الخطة الدراسية بناءً على استبيان نفذته لأكثر من 185 ألف طالب وولى أمر، وسيتم تفعيلها ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل".

وأكدت أن مسؤولية أولياء الأمور تتركز فى توفير البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا فى المنازل، وتشجيعهم على الالتزام والاستمرارية فى التعليم عن بُعد، فيما ستقوم وزارة التربية والتعليم بتنظيم جلسات إرشادية بشكل مستمر لأولياء الأمور حول التطبيقات المستخدمة فى نظام التعليم عن بُعد، لتمكينهم من دعم أبنائهم ومتابعتهم خلال الفترة المقبلة.