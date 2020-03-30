اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات.. "الجندى" العسكرية تواكب آخر المستجدات وتوزع إلكترونيا فى أبريل

الإثنين، 30 مارس 2020 01:46 م
الإمارات.. "الجندى" العسكرية تواكب آخر المستجدات وتوزع إلكترونيا فى أبريل مجلة الجندى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت مجلة "الجندى" العسكرية الشهرية التابعة لوزارة الدفاع الإماراتية، توزيع عددها رقم 555 لشهر أبريل 2020 بشكل إلكتروني لجميع المشتركين والمستفيدين وذلك مراعاة للاشتراطات الصحية وعوامل السلامة والوقاية وانسجاماً مع قرارات دولة الإمارات وتعليمات مختلف الجهات المختصة في شأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية، تناول العدد الجديد من المجلة عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم المتابع في المنطقة العربية والعالم، بالإضافة إلى استعراضها أهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» في عددها لشهر إبريل 2020 تحت عنوان: «رسائل الإمارات الحضارية في قمة العشرين»، حيث أكدت خلالها أن الإمارات العربية المتحدة لم تثبت منذ ظهور فيروس كورونا المستجد أنها دولة قادرة على التصدي للمخاطر برؤية واحدة وإدارة سديدة وفاعلة فحسب، وإنما هي دولة صاحبة رسالة حضارية-إنسانية، وطرف مهم في التعامل مع التحديات التي تواجه البشرية، وأن العالم ينظر إليها باهتمام كبير في أوقات الأزمات.

وتحت عنوان «البرنامج النووي الإماراتي للأغراض السلمية والتنموية»، ألقت المجلة في ملفها الرئيس الضوء على أهداف دولة الإمارات من برنامجها النووي الفريد الذي يهدف إلى إنتاج طاقة نووية سلمية دون إثارة مخاوف العالم من الانتشار النووي، حيث إن الطاقة النووية يمكن أن تكون عوناً للبناء والتنمية وخدمة البشرية وليست مصدراً للصراع والخطر والتهديد، وتؤكد المجلة في هذا السياق أن دولة الإمارات هي الدولة العربية الأولى التي تنتج الطاقة النووية للأغراض التنموية، ما يمثل إنجازاً حضارياً جديداً للدولة يؤكد ريادتها في مجال العمل على تطوير الطاقة المتجددة بشكل عام والطاقة النووية على وجه الخصوص.

كما حرص عدد «الجندي» الجديد على رصد ومواكبة أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري وجديد السلاح بمختلف دول العالم.

واستعرضت المجلة عبر باب «أزمة كورونا» الإجراءات والتدابير المبكرة التي اتخذتها القيادة الحكيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انتشار فيروس كورونا وتداعياته على أفراد المجتمع وعلى مختلف القطاعات التي قد تتأثر من انتشاره على جميع المستويات.


مجله الجندى

الامارات

الدفاع الاماراتيه

اخبار الامارات

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة