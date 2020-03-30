الإفتاء: لا للعروس كشف شعرها وذراعيها يوم خطبتها أو زفافها بدعوى ليلة العمر

كتب على عبد الرحمن

أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:"ما حكم وضع مساحيق التجميل أو ما هى كمية المكياج التى يجب وضعها فى ليلة الزفاف أو الخطوبة؟".



وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر قائلاً:"ليس هناك حد معين يجب وضعه كما فى السؤال، والله سبحانه وتعالى أباح للمرأة أن تتزين لزوجها، ولكن يوم الخطوبة ومفيش كتب كتاب لم يصبح زوجك فلا يجوز وضع ما يلفت النظر وإنما نضع ما يتناسب مع البشرة".



وتابع شلبى:"كما يجب ألا تكشف عن شعرها ولا ذراعيها، فجسد المرأة كله عورة عدا الوجه والكفين ومن الممكن القدمين مثلما جاء فى المذهب الحنفى، ولكن يجب أن يكون الثوب ساترا لكل الجسم، ولكن بعض الفتيات يذهبن للكشف عن شعرهن أو ما إلى ذلك بدعوى أنها ليلة واحدة وأنها ليلة العمر وهذا حرام".

وكانت دار الإفتاء المصرية، أجابت عبر موقعها الإلكترونى على سؤال نصه : "ما حكم صلاة المرأة وقدمها مكشوفة؟"، حيث قالت: "لا حرج فى كشف المرأة قدميها فى الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبى حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان؛ يقول العلامة السرخسى فى "المبسوط" (10/ 153): [وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة، أنه يباح النظر إلى قدمها أيضًا، وهكذا ذكر الطحطاوي؛ لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها فى المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها فى الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة، وربما لا تجد الخف فى كل وقت] اهـ.







