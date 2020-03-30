اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإفتاء: لا للعروس كشف شعرها وذراعيها يوم خطبتها أو زفافها بدعوى ليلة العمر

الإثنين، 30 مارس 2020 03:11 م
الإفتاء: لا للعروس كشف شعرها وذراعيها يوم خطبتها أو زفافها بدعوى ليلة العمر دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:"ما حكم وضع مساحيق التجميل أو ما هى كمية المكياج التى يجب وضعها فى ليلة الزفاف أو الخطوبة؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر قائلاً:"ليس هناك حد معين يجب وضعه كما فى السؤال، والله سبحانه وتعالى أباح للمرأة أن تتزين لزوجها، ولكن يوم الخطوبة ومفيش كتب كتاب لم يصبح زوجك فلا يجوز وضع ما يلفت النظر وإنما نضع ما يتناسب مع البشرة".

وتابع شلبى:"كما يجب ألا تكشف عن شعرها ولا ذراعيها، فجسد المرأة كله عورة عدا الوجه والكفين ومن الممكن القدمين مثلما جاء فى المذهب الحنفى، ولكن يجب أن يكون الثوب ساترا لكل الجسم، ولكن بعض الفتيات يذهبن للكشف عن شعرهن أو ما إلى ذلك بدعوى أنها ليلة واحدة وأنها ليلة العمر وهذا حرام".

وكانت دار الإفتاء المصرية، أجابت عبر موقعها الإلكترونى على سؤال نصه : "ما حكم صلاة المرأة وقدمها مكشوفة؟"، حيث قالت: "لا حرج فى كشف المرأة قدميها فى الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبى حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان؛ يقول العلامة السرخسى فى "المبسوط" (10/ 153): [وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة، أنه يباح النظر إلى قدمها أيضًا، وهكذا ذكر الطحطاوي؛ لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها فى المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها فى الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة، وربما لا تجد الخف فى كل وقت] اهـ.



 


دار الإفتاء

الإفتاء

عورة المرأة

ترك الحجاب

حكم ترك شعر المرأة

فتاوى المرأة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة