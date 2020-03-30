الإسكندرية تخصص 8 مدارس لصرف شرائح "التابلت" بالإدارات التعليمية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التربية و التعليم بالاسكندرية عن تحديد 8 مدارس مخصصة لتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الاول الثانوى بالاسكندرية ، لأولياء الامور فقط

وحددت مديرية التربية و التعليم بالاسكندرية، لكل إدارة تعليمية مدرسة لتسليم التابلت لأولياء الامور ، ففى إدارة المنتزة التعليمية تم إختيار مدرسة ثانوية الكويت بالمندرة ، و فى إدارة شرق التعليمية تم اختيار مدرسة 25 يناير الثانوية ، و فى إدارة وسط التعليمية تم اختيار مدرسة نبوية موسى الجديدة بنات ، و فى إدارة الجمرك تم اختيار مدرسة السادات الثانوية العسكرية ، و فى العجمى تم اختيار مدرسة اللواء محمد نجيب ، و فى العامرية تم اختيار مدرسة فتح الله كيرة الثانوية ، و فى برج العرب تم اختيار مدرسة 25 يناير ببرج العرب

وأكدت مديرية التربية و التعليم بالاسكندرية ، أنه تسليم الشرائح لأولياء الامور فقط مع ضرورة توافر المستندات المطلوبة و هى أصل بطاقة الرقم القومى و صورة منها و أصل شهادة ميلاد الطالب و الرقم القومى له و صورة طبق الاصل معتمدة من المدرسة ، ناشدت المديرية أولياء الامور الذين لم يتسلموا الشريحة من السنترال الحضور إلى المنفذ المخصص بكل إدارة تعليمية.

وكان يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم قد عقد اجتماعًـا تنسيقيًّـا مطولا مع الإدارة العامة للبريد بالإسكندرية بحضور رأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية و جمال شلبي مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بريد الإسكندرية وأشرف عبد الباسط مدير إدارة الشئون البريدية ومحسن حمودة رئيس نقابة البريد بالإسكندرية ، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة الدولة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين.