الأمير هارى وزوجته يردان على ترامب بشأن تكاليف حمايتهما فى أمريكا

رد الأمير هارى وزوجته ميجان، فى بيان يوم الأحد، على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن أن الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وقال الأمير هارى وزوجته ميجان، إنهما ليس لديهما أى خطط لمطالبة الحكومة الأمريكية بالمساعدة فى تحمل التكاليف الأمنية، كان الزوجان قد أعلنا فى يناير أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية، وقالت تقارير إعلامية إن المقام استقر بهما مؤخرا فى لوس أنجلوس.

A spokesperson for Prince Harry and Meghan Markle said they “have no plans to ask the US government for security resources” after President Trump emphasised that the couple must pay for their own security. https://t.co/zHF9EUWQWY