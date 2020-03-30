اليوم السابع
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الأمير هارى وزوجته يردان على ترامب بشأن تكاليف حمايتهما فى أمريكا

الإثنين، 30 مارس 2020 06:12 ص
الأمير هارى وزوجته يردان على ترامب بشأن تكاليف حمايتهما فى أمريكا الأمير هارى وزوجته ميجان
كتب وكالات

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رد الأمير هارى وزوجته ميجان، فى بيان يوم الأحد، على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن أن الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما، بحسب وكالة "سبوتنيك".

 

وقال الأمير هارى وزوجته ميجان، إنهما ليس لديهما أى خطط لمطالبة الحكومة الأمريكية بالمساعدة فى تحمل التكاليف الأمنية، كان الزوجان قد أعلنا فى يناير أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية، وقالت تقارير إعلامية إن المقام استقر بهما مؤخرا فى لوس أنجلوس.

وكتب ترامب يوم الأحد على تويتر قال فيها، "الآن غادرا كندا إلى الولايات المتحدة.. لكن الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما. عليهما أن يدفعا!".

 

 

وقالت متحدثة باسم الزوجين فى بيان صدر فى وقت لاحق، "دوق ودوقة ساسكس ليس لديهما أية خطط لمطالبة الحكومة الأمريكية بموارد أمنية. تم إجراء ترتيبات أمنية بتمويل خاص"، وفقا لروريترز.

 

كانت الدوقة ميجان ماركل قد انتقدت ترامب خلال حملته الانتخابية فى 2016، ووصفته بأنه مثير للانقسام ويكره النساء. وتزوجت ميجان الأمير هارى حفيد الملكة إليزابيث فى 2018.

 

وعلق ترامب العام الماضى على انتقاد ميجان قائلا، "لا أعرف هذا. ماذا يمكن أن أقول؟ لم أكن أعرف أنها بغيضة". لكن ترامب تمنى لها أيضا التوفيق فى حياتها الجديدة كعضو فى العائلة الملكية البريطانية.

 

وفاجأ الزوجان العائلة الملكية فى أوائل ينايركانون الثانى بإعلانهما أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية، للتخلص من التدقيق الكثيف لوسائل الإعلام التى تتبعهما منذ سنوات عديدة.

 


الأمير هارى

ترامب

أمريكا

ميجان

الحماية الأمنية

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