الأقصر تخصص 3 مدارس لصرف المعاشات و7 لتسليم شرائح التابلت لطلاب الثانوية

الأقصر – أحمد مرعى

وجه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، كافة الجهات التنفيذية والأمنية بإتباع كافة التدابير الوقائية التي من شأنها منع التكدس والإزدحام، وضرورة التنسيق بين كلاً من الأجهزة الأمنية بالمحافظة، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومنطقة بريد الأقصر والشركة المصرية للإتصالات، وذلك إستكمالاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت محافظة الأقصر – فى بيان صحفى – أنه تقرر تنفيذ الخطوات التالية:-

أولاً : نقل أعمال صرف المعاشات من مكاتب البريد الأتية:- (مكتب بريد سيدي أبو الحجاج بالأقصر - مكتب بريد العضايمة بإسنا - مكتب بريد المساوية بإسنا)، وتخصيص عدد 3 مدارس لصرف معاشات المواطنين منعاً للزحام في مكاتب البريد وهى:- (مدرسة أبو بكر الصديق التجريبية بمدينة الأقصر - مدرسة العضايمة الإبتدائية بمدينة إسنا - مدرسة المساوية الإبتدائية بمدينة إسنا)، ويبدأ صرف المعاشات بداية من بعد غد الاربعاء الموافق 1 أبريل 2020.

ثانياً:- توزيع شريحة التابلت لطلاب الصف الاول الثانوي بمدارس الإدارات التعليمية السبعة بالمحافظة , وتخصيص مدرسة بكل ادارة واعداد جداول التوزيع للمدارس، والمدارس التي سيتم توزيع شرائح الانترنت لطلاب الصف الاول الثانوي العام بالأقصر هي مايلى:- (مدرسة إسنا الثانوية بنات بإدارة إسنا - مدرسة أرمنت الثانوية بنات بإدارة أرمنت - مدرسة التحرير الثانوية المشتركة بإدارة الطود - مدرسة الشهيد سيد زكريا بإدارة البياضية - مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بإدارة الأقصر - مدرسة العشي الثانوية المشتركة بإدارة الزينية - مدرسة القرنة الثانوية المشتركة بإدارة القرنة).