وكان البنك المركزي الأوروبي قد طالب بنوك منطقة العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" بعدم دفع توزيعات أرباح أو شراء أسهم حتى شهر أكتوبر المقبل من أجل استخدام هذه الأرباح في دعم الاقتصادات التي يفتك بها الفيروس المميت.

وقال المركزي الأوروبي "بهدف تعزيز طاقة البنوك على امتصاص الخسائر ودعم الإقراض؛ ينبغي عليها ألا تدفع توزيعات للعامين المالييين 2019 و2020 حتى أول أكتوبر 2020 على الأقل.

وأضاف البنك ”على البنوك أن تحجم أيضا عن عمليات إعادة شراء الأسهم الهادفة إلى إثابة المساهمين“.

وتشير تقديرات البنك المركزي الأوروبي أن الخطوة يمكن أن توفر على البنوك سيولة بثلاثين مليار يورو.

لكن بعض البنوك الكبيرة، مثل سانتاندير الإسباني وإنتيسا سان باولو وأوني كريديت الإيطاليين، ما زالت متمسكة بخطط دفع جزء من أرباح العام الماضي.

