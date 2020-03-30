تراجع مؤشر 'نيكي "الياباني بنسبة1.5% ليصل 19045نقطة كما تراجع مؤشر شنجهاي الصيني بنسبة 0.95% مسجلا 2745 نقطة فيما بلغت نسبة تراجع مؤشر هانج سينج ببورصة هونج كونج 1.5% مسجلا 23307 نقطة وهبط مؤشر بورصة كوريا الجنوبية "كوبسي" بنسبة 0.04% ليسجل 1717نقطة.

وكان مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة، إنتوني فوسي قد أكد أن وتيرة انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد متسارعة.

وتوقع خبير الأمراض الوبائية الأمريكى أن تصيب عدوى كورونا ملايين الأمريكيين وربما قد تسبب في وفاة ما بين 100 الي 200 ألف امريكي.

من جانبه، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أكثر من مليوني شخص سيموتون إن لم تفعل الحكومة إجراءات لمنع تفشي فيروس "كورونا"، معتبرا أن حصر عدد الوفيات ما بين 100 إلى 200 ألف حالة "أمر جيد".

وقال ترامب إنه، ووفقا لبعض التوقعات، يمكن أن يصل عدد الوفيات إلى 2.2 مليون شخص "إذا تمكنا من تقليل عدد الوفيات إلى 100-200 ألف شخص، فهذا يعني أننا قمنا بعمل جيد".