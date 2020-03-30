الأزهر يعلن بعد قليل المناهج المقررة للطلاب فى جميع المراحل

كما تقرر تقييم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية فيما تم تدريسه حتى 15 مارس وتكليف قطاع المعاهد بتحديد نهاية كل مقرر على وجه الدقة وإعلانه للطلاب على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.
على أن يتم استكمال ما لم يستطع الطالب تحصيله من نواتج التعلم بسبب إلغاء بعض الموضوعات التى كانت مقررة عليه ضمن مقرر الفصل الدراسى الثانى لهذا العام فى العام الدراسى المقبل، حيث تعهدت جامعة الأزهر الشريف بتدريس ما فات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من مهارات نتيجة عدم استكمال موضوعات المقرر بجميع كليات الجامعة التى سيلتحقون بها فى العام الدراسى الجديد 2020 / 2021.
وبناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية عند عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التي سوف تنعقد فى موعدها المقرر، حفاظا على سلامة الطلاب، كما تجرى هذه القرارات على جميع المعاهد العادية والنموذجية والخاصة ومعاهد البعوث الإسلامية، وكذا أبناؤنا فى الخارج، كذلك الطلاب المتقدمون من الخارج و الباقون للإعادة من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية تسري عليهم هذه القواعد أيضا.
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