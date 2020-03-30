اليوم السابع
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الأزهر يعلن بعد قليل المناهج المقررة للطلاب فى جميع المراحل

الإثنين، 30 مارس 2020 03:09 م
الأزهر يعلن بعد قليل المناهج المقررة للطلاب فى جميع المراحل قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

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يعلن الأزهر الشريف، بعد قليل المقررات الدراسية لطلاب المعاهد ، بعد قرار توقف الدراسة بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن واضعى الأسئلة ملتزمون بالأجزاء المحددة ولن تأتى أسئلة من خارج المقررات التى تم تحديدها، وكان قد قرر قطاع المعاهد الأزهرية، الاكتفاء بتقديم مشروع بحثى فيما درسه الطالب فى كل مادة من مقررات الفصل الدراسى الثانى لجميع الطلاب من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثانى من المرحلة الثانوية بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

كما تقرر تقييم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية فيما تم تدريسه حتى 15 مارس وتكليف قطاع المعاهد بتحديد نهاية كل مقرر على وجه الدقة وإعلانه للطلاب على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

على أن يتم استكمال ما لم يستطع الطالب تحصيله من نواتج التعلم بسبب إلغاء بعض الموضوعات التى كانت مقررة عليه ضمن مقرر الفصل الدراسى الثانى لهذا العام فى العام الدراسى المقبل، حيث تعهدت جامعة الأزهر الشريف بتدريس ما فات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من مهارات نتيجة عدم استكمال موضوعات المقرر بجميع كليات الجامعة التى سيلتحقون بها فى العام الدراسى الجديد 2020 / 2021.

وبناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية عند عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التي سوف تنعقد فى موعدها المقرر، حفاظا على سلامة الطلاب، كما تجرى هذه القرارات على جميع المعاهد العادية والنموذجية والخاصة ومعاهد البعوث الإسلامية، وكذا أبناؤنا فى الخارج، كذلك الطلاب المتقدمون من الخارج و الباقون للإعادة من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية تسري عليهم هذه القواعد أيضا.


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الثانوية الازهرية

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