اليوم السابع
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في يوم الأرض الفلسطيني..

الأزهر يدعو المجتمع الدولى إلى عدم الغفلة عن حقوق الشعب الفلسطينى

الإثنين، 30 مارس 2020 07:53 م
الأزهر يدعو المجتمع الدولى إلى عدم الغفلة عن حقوق الشعب الفلسطينى يوم الأرض الفلسطينى
كتب لؤى على

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تحل على العالم في الثلاثين من مارس كل عام ذكرى «يوم الأرض الفلسطيني»، وتعود أحداثه إلى مارس 1976 بعد أن صادرت سلطات الاحتلال الصهيوني أجزاءً ومساحات من أراضي الشعب الفلسطيني، وهو يوم وحدث محوري في تاريخ القضية الفلسطينية.
 
وأكد الأزهر الشريف، أن نضال الشعب الفلسطيني المتواصل منذ طغيان الاحتلال الصهيوني ودخوله أرض فلسطين نضال تاريخي مشروع يجب دعمه من كل المنصفين حتى يسترد هذا الشعب أرضه المسلوبة التي اختطفها الاحتلال بسياسة القوة والسلاح والجور على حقوق الآخرين.
 
ودعا الأزهر الشريف المجتمع الدولي إلى عدم الغفلة عن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته المستقلة الكاملة وسط الأزمات والصراعات العالمية، ووقف سياسات الاحتلال الجائرة على أرض دولة فلسطين، مع أهمية غرس هذه القضية في نفوس كل الشباب العربي والمسلم حتى إنهاء الاحتلال الصهيوني واستعادة أرض فلسطين.

فلسطين

يوم الارض الفلسطينى

الازهر الشريف

القدس

اخبار مصر

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