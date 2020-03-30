اقتصاد أنقرة ينهار.. إفلاس شركات مملوكة لعملاق الأحذية فى تركيا

كتب أحمد عرفة

ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن عملاق الأحذية في تركيا مجموعة بيتا خسرت دعوى تسوية إفلاس إحدى شركاتها، وباشرت بإجراءات التصفية، وقضت محكمة تجارية بإفلاس إحدى الشركات التابعة للعلامة التجارية بيتا (Beta) ورفضت طلب تسوية شركة أخرى تابعة لها.

وتأسست شركة بيتا قبل نحو نصف قرن، وفي عام 1985 افتتحت الشركة المملوكة لكل من أرجان إيكيشيك وتانر إيكيشيك أول فروعها في منطقة “نيشان تاش” بإسطنبول. وكانت الشركة التي تنتج نحو 150 ألف زوج من الأحذية سنويا تصدر 85 في المئة من إنتاجها، وقبل نحو عامين تقدمت الشركة بطلب تسوية إفلاسها بعد عجزها عن تخطي الأزمة المالية كسائر العديد من شركات الأحذية.

وفي فبراير من عام 2019 أمهلت الدائرة الأولى للمحكمة التجارية في بكركوي الشركة سنة لتسوية إفلاسها، وبانتهاء هذه المهلة التي تمنحها المحكمة للشركات لحمايتها من الحجز على أصولها رفضت المحكمة تمديد طلب تسوية الإفلاس وقضت بإفلاسها لتبدأ الشركة إجراءات التصفية.

وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا، وتبين أن محلات بيتا في إسطنبول تتبع الشركة التي قضت المحكمة بإفلاسها.

ويتزايد يوميا عدد الشركات التي تطلب تسوية إفلاس في تركيا بسبب ما تواجه من أزمة اقتصادية مع تراجع قيمة الليرة منذ 2018، وفي تصريحات سابقة أرجع رئيس مجلس إدارة شركة “BETA” تانير إيكي إيشيك، ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية كسبب رئيسي وراء الأزمة التي تعاني منها الشركة، قائلًا: “لقد بدأت الشركة تعاني من أزمة كبيرة في المدفوعات. لقد أصبحت الفترة التي نمر بها الآن تؤثر على نشاطنا”.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.