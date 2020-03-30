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اعرف سر تويتة نجيب ساويرس بعد تصدره الترند.. أنا هنتحر من الحبس والخنقة

الإثنين، 30 مارس 2020 06:02 م
اعرف سر تويتة نجيب ساويرس بعد تصدره الترند.. أنا هنتحر من الحبس والخنقة نجيب ساويرس
كتب محمد تهامى زكى

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تسبب المهندس نجيب ساويرس، فى إحداث حالة من الجدل، عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، بعد تصريحاته أمس فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة الحدث العربية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى، الذى قال فيها أنه لو مدوا فترة الحظر "ممكن أنتحر"، ليتصدر قمة قائمة ترند تويتر فى مصر.

قائمة الترند
قائمة الترند

تصريحات ساويرس، جعلت أحد المدونين عبر موقع تويتر يحمل حساب باسم "عسل أسود"، يرد عليه قائلا: "نجيب ساويرس بيهدد بالانتحار لو مدوا فترة الحظر، واحد زى ده خايف على نفسه من الخسارة ومش خايف على حياة الناس، طيب الناس اللى بيشتغلوا باليومية يعملوا ايه"، ليرد رجل الأعمال: "يا بنى آدم أنا هنتحر من الحبس والخنقة والبعد عن أصحابى وأهلى، خسارة ايه ونيلة إيه، أنت لا عسل ولا فاهم حاجة، البلوك قادم".

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

وكان المهندس نجيب ساويرس، علق على الصراع العالمى بين قطبي تشغيل الاقتصاد رغم أزمة كورونا كما يقوده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وتيار أخر يتبنى وجهة نظر الإنسان قبل الاقتصاد قائلاً " أنا من أنصار عودة العمل فوراً بعد انتهاء فترة حظر التجوال لأن الاقتصاد لازم يشتغل خاصة أن نسبة الوفيات قليلة وهى تتركز فى شريحة كبار السن ونسبة الشفاء أعلى.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " تقديم الإعلامية لميس الحديدى أن الإجراءات الاحترازية الاستباقية التى اتخذتها الدولة قللت من آثار تفشي كورونا فى مصر داعياً وزيرة الصحة لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الإعراض فور الشعور بها وأن يتم العزل المنزلى فى غرفته وتلقى العلاج المناسب بدلاً من زيادة حالات الوفاة بسبب تأخر وصول الإصابات لإنها تخشى أن تذهب للحجر ".

 وتابع ساويرس: "عشان كده عاوز الاقتصاد يرجع بسرعة ضارباً مثلاً بالقطاع السياحى الذى اضطر فى الأزمة الأخيرة متسائلاً " لو كملنا كده البطالة هتزيد والدولة هتدفع إعانات لمين ولا لمين؟".. مشيراً إلى أن تعطيل الاقتصاد لفترة طويلة قد يؤدى لزيادة تسريح العمالة وإصابتها بالاكتئاب وقد تندفع للانتحار أو تحولها للإجرام.

موجها اللوم لمن يتهمه عبر السوشيال ميديا أنه يفكر فى مصلحته فقط قائلاً " مصلحة إيه بس؟ حد فى اليومين دول بيفكر فى مصلحته بس؟ هذا اقتصاد دولة لا يمكن تعطيله بعد فترة حظر التجول لابد من استئناف العمل مع بعض الإجراءات الاحترازية وتقليص فترة الحظر لأن بداية الحظر فى السابعة مساء "ممكن بعد فترة الحظر نقلل توقيته شوية "

ونصح ساويرس قائلاً " لا تقوموا بشراء الأسهم الآن لأننا لازلنا لم نصل للقاع وأتوقع أن تهبط قيم شركات الأسبوع المقبل بنسب 10% قائلاً " لسه القاع مجاش وماصلنلوش لآن  حزمة ترامب لم تحدث تأثير ولن تحدث ومالم يدعو لاستئناف العمل لن يحدث شيء "، مشيراً إلى أن استثماره في الذهب كمخزن للقيمة قلل من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية عليه كمستثمر رغم تراجع أسعاره ولكنه سيعود للارتفاع مجدداً ".

وعلق المهندس نجيب ساويرس على طقوسه فى أيام حظر التجول وسط أزمة كورونا قائلاً " قربت أروح العباسية.. ملل رهيب كل شوية بحاول أنزل قدام البيت أقف فى الهوا أسوق العربية لأول الشارع وارجع:" لو قعدنا مع الناس اللي بنحبهم ساعات كتيره هنزهق منهم برضه" مشيراً إلى أنه لا يرتدى كمامة بل يترك مسافة بينه وبين أى ضيف تصل إلى 3 أمتار وتابع "ما بعملش حاجة الولاد محدش بيخرج والعمالة بتتشغل أونلاين من البيت".

 

 


نجيب ساويرس

حظر التجوال

كورونا

الاستثمار

ازمة كورونا

الانتحار

المهندس نجيب ساويرس

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