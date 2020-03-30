اليوم السابع
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اضبط مخالفة.. جشع تجار سمك دمياط وراء زيادة سعره.. صور

الإثنين، 30 مارس 2020 01:00 ص
اضبط مخالفة.. جشع تجار سمك دمياط وراء زيادة سعره.. صور جشع تجار السمك بدمياط
دمياط - عبده عبد البارى

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شهدت أسعار الأسماك بأسواق دمياط، ارتفاعا كبيراً بنسبة 30%، وذلك بعد استئناف العمل الذى كان متوقفا منذ الخميس الماضى، وأرجع التجار وأصحاب المحلات أسباب الارتفاع إلى قلة إنتاج المزارع السمكية المصدر الوحيد للأسماك حاليا، بعد توقف أسطول الصيد بعزبة البرج وعدم وجود أسماك بحرية أو أسماك بحيرة المنزلة.

وشهد سوق القنطرة، إرتفاعا فى أسعار الأسماك بسبب قلة المعروض منها، وزيادة إقبال المواطنين عليها بسبب ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء .

كما شهدت أسعار الاسماك بمحلات سوق الشرباصى الشعبى وسط مدينة دمياط، ارتفاعا كبيرا وارجع أصحاب المحلات إلى ارتفاع أسعار الاسماك بسوق الجملة نتيجة قلة المعروض

وأرجع وسام الفار صاحب محل أسماك، ارتفاع الأسعار اليوم، نتيجة قلة المعروض وكلها أسماك مزارع سمكية، لتوقف أعمال الصيد بالبحر وبحيرة المنزلة الايام الثلاثة الماضية

وتابع قائلا سعر كيلو السمك واقف على من داخل سوق الجملة زيادة 10 جنيهات فى الكيلو الواحد، ويدوب بنضيف 10 جنيهات على سعر الكيلو يدوب يكفى ثمن نقله وإيجار المحل وأجر العمال

ويضيف وائل بدر بائع أسماك، زى ما انت شايف السمك قليل النهاردة واقبال كبير وزحام من المواطنين عاوزين ياكلوا سمك لان المحلات مغلقة منذ الخميس الماضى

وتابع حسن بدر صاحب محل أسماك، إقبال كبير من المواطنين على الشراء، وزى ما أنت شايف المعروض قليل والناس هنا فى دمياط بتحب الاسماك وزهقت من اللحوم والدواجن

وارجع بدر ارتفاع الأسعار لقلة المعروض السمكى والاقبال الكبير متوقعا نفاذ الأسماك من المحلات قبل الثانية ظهرا

من جانبه قال مجدى البداوى رئيس شعبة الاسماك بالغرفة التجارية بدمياط " لليوم السابع " أن أسعارالأسماك زادت بنسبة 35% عن الاسبوع الماضى، بسبب توقف أغلب مراكب الصيد والإسماك المجمدة المستوردة والمصدر الوحيد حاليا للأسماك هو المزارع السمكية . 

وأكد البداوى أن أسعار الأسماك بالأسواق، حاليا مرتفعة حيث يتراوح سعر كيلو البورى من 50 : 80 جنيها ويبلغ سعر البلطى من 25: 45 جنيها للكيلو وبلغ سعر الطوبار من 40 :50 جنيها والدينيس من 80: 120 جنيها وجميعها أسماك مزارع بينما لا توجد أسماك بحرية مثل الجمبرى والكابوريا

وأوضح البداوى أن أسعار الأسماك وبخاصة البورى والطوبار شهدت ارتفاع بداية من الشهر الجارى مع قرب موسم شم النسيم حيث قام تجار نبروة وبلقاس بسحب كميات كبيرة من البورى والطوبار من أسواق دمياط وكفر الشيخ مؤكدا ارتفاع أسعار الطوبار والبورى خلال الفترة المقبلة .

جشع تجار السمك بدمياط (1)
 
جشع تجار السمك بدمياط (2)
 
جشع تجار السمك بدمياط (3)

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