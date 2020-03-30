ازاى تحارب اكتئاب العزل المنزلى..كل مكسرات والعب رياضة واسمع موسيقى

كتبت نهير عبد النبى

الخروج والفسح وزيارة الاقارب والاصدقاء من اكثر الاشياء التى تحسن الحالة النفسية وتشعرنا بالسعادة وتعزز الحالة النفسية، لذلك بعد العزل المنزلى والجلوس فى المنزل طوال اليوم قد يعانى الكثيرون من الاكتئاب والوحدة التى تؤثر على الحالة النفسية، لذلك يقدم موقعwebmd بعض النصائح التى تساعدك على التغلب على الاكتئاب فى المنزل

ازاى تتغلب على الاكتئاب فى المنزل

1:من الممكن أن تستغل وقت فراغك فى المنزل بممارسة التمارين الرياضية المناسبة، فبأمكانك أن تطلع على فيديوهات التمارين الرياضية على الانترنت وتطبقها فى المنزل.

2:حافظ على وقت النوم الكافى، وحاول أن تستيقظ فى الصباح الباكر وتمارس يومك العاد وتنام مبكرا، فالنوم بعدد ساعات كافية يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ويشعرك بالاسترخاء والهدوء.

3:مشاهدة الافلام الكوميدية تعزز حالتك النفسية وتفرز هرمون السعادة وتحد من القلق والاكتئاب الذى تمر به.

4:اهتم بتناول الأطعمة الصحية والتى تفرز هرمون السعادة وتحد من الاكتئاب مثل الشيكولاتة والمكسرات.

5:سماع الموسيقى الهادئة تساعد على رفع مستوى هرمون السعادة وتحارب الاكتئاب وتساعد على الاسترخاء والهدوء.

6:ابتعد عن الافكار السلبية التى تؤثر على صحتك، وحاول أن تبتعد ايضا عن مشاهدة الاخبار السيئة أمام شاشات التلفزيون والسوشيال ميديا.