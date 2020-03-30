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ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم "جى اف اتش"

الإثنين، 30 مارس 2020 10:30 ص
ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم "جى اف اتش" بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% رابحاً 0.07 نقطة ليصل إلى مستوى 1362.48 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع الاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.7 مليون سهم بقيمة 99.1 ألف دينار، وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.14% مدفوعا بصعود سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.39%.
 
وفى سياق متصل كان مجلس إدارة شركة استيراد الاستثمارية، قد وافق على تعديلات بتشكيل المجلس، حيث وافق استقالة حسين محمد عامر من منصبه كعضو مجلس إدارة، وذلك للتركيز على أعماله التجارية الخاصة، وتعيين زايد الأمين عضو مستقل تماشيا مع قانون الشركات التجارية، كما وافق على تعيين غابى الحكيم كمدير تنفيذى غير مستقل يمثل بنك البحرين الوطنى كبديل حسين الحسينى.
 
وفى السياق ذاته أعلن مجلس إدارة بنك البحرين الوطنى، عن تقدم خالد الرميحى باستقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة بتاريخ 10 مارس الجارى، بسبب تعارض المصالح، وفى سياق آخر أعلن بنك البحرين والكويت، عن تعيين عبد الرحمن على سيف رئيسا تنفيذيا للمجموعة، اعتبارا من 1 إبريل المقبل.

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