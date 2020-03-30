ارتفاع معدل موافقات الرهن العقارى فى بريطانيا لأعلى مستوى خلال ستة أعوام

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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، ارتفاع معدل الموافقات على طلبات "الرهن العقارى " فى بريطانيا لأعلى مستوى خلال ست سنوات ، وذلك خلال شهر فبراير الماضى ، على عكس توقعات المحللين، وحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزى البريطانى، اليوم الإثنين، سجلت طلبات "الرهن العقارى " فى المملكة المتحدة ارتفاعا إلى 73.54 ألف طلب خلال شهر فبراير الماضى ، مقابل 71 ألف طلب فى شهر يناير - السابق له - وذلك قبل بدء تأثير انتشار فيروس "كورونا" .

وكانت توقعات المحللين، تشير إلى أن طلبات "الرهن العقارى " سوف تتراجع إلى مستوى 68 ألف طلب فى فبراير الماضي.

كما أظهرت البيانات ، تراجع حجم الأموال المقترضة من جانب الأسر إلى 0.9 مليار جنيه إسترلينى خلال فبراير الماضي، مقابل 1.1 مليار جنيه إسترلينى فى شهر يناير .