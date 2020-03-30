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ارتفاع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بختام تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 30 مارس 2020 01:17 م
ارتفاع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بختام تعاملات جلسة الاثنين بورصة الكويت
كتب ـ هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى ورئيسى 50.
 
وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحاً 1.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4759.57 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% رابحاً 14.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5116.42 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.66% خاسراً 26.79 نقطة ليغلق عند مستوى 4058.14 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.02%، خاسراً 41.01 نقطة ليغلق عند مستوى 3981.54 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 99.6 مليون سهم بقيمة 28.7 مليون دينار كويتى عبر 7849 صفقة.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.30%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.01%.
 
وجاء سهم "شركة وثاق للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 9.89%، ثم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9.79%، فيما تصدر سهم "شركة العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.63% ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 9.62%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 9.51%.
 
وفى سياق  آخر، أعلن بيت التمويل الكويتى-بيتك، عن تأجيل انتخابات مجلس الإدارة لعدة أسباب، من ببنها الظروف الحالية، حيث لم يتسن لبعض المرشحين ولبيتك الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بطلبات الترشح.
 
 
وكشفت شركة العقارات المتحدة عن توقيع عقد زيادة تسهيلات مصرفية (قرض) مع أحد البنوك المحلية بمبلغ 7 ملايين دينار كويتى، يستحق فى 15 مارس عام 2023 وذلك بغرض تمويل التزامات الشركة، مضيفة أنه سيظهر أثر الزيادة فى التسهيلات المصرفية  على التزامات الشركة طويلة الأجل.
 
 

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