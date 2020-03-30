اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 01:07 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى روسيا لـ 1836 حالة

الإثنين، 30 مارس 2020 12:19 م
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى روسيا لـ 1836 حالة اختبارات لإنتاج علاج مضاد لفيروس كورونا
موسكو (أ.ش.أ)

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أعلن المقر الروسى لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فى عموم روسيا إلى 1836 مصابا، وذلك بعد تسجيل 302 إصابة جديدة في 35 إقليماً، من بينها 212 إصابة في العاصمة موسكو، وذكر بيان للمقر الروسى أنه تم تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في 35 إقليماً روسيا، منها 212 في العاصمة موسكو و15 في جمهورية كومي و8 في بطرسبورج و7 حالات في ضواحي موسكو. 

وأشار البيان إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لمصاب بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ 24 الساعة الماضية ليصبح إجمالي الوفيات 9 أشخاص، مؤكدا أن معظم الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في موسكو هم من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 سنة.

وكان وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو،أعلن  أن أكثر من ألف وخمسمائة شخص أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا، بينهم 32 شخصا في حالة حرجة في "18 " إقليما بالبلاد .

وقال موراشكو - خلال اجتماع حكومي، اليوم الاثنين، إن معدل الوفيات خلال العام الجاري يعد أقل من معدل الوفيات جراء الالتهاب الرئوي غير المرتبط بفيروس كورونا خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9 % . 

يُذكر أن عمدة موسكو  سيرجي سوبيانين قد أعلن، أمس /الأحد/ بدء تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم بالعاصمة الروسية.

 


فيروس كورونا

كورونا

روسيا

الصحه الروسيه

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