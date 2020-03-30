وأوضح مودى،فى كلمة، أنه في ظل انتشار الفيروس فإن التباعد الاجتماعي هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا، داعيا إلى عدم التجمع وبقاء المواطنين في منازلهم، قائلا: "ليس هناك حل آخر (سوى ذلك) للبقاء آمنا من فيروس كورونا".

وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، طلب الصفح أمس الأحد، من فقراء بلاده مع تفاقم الثمن الاقتصادي والإنساني للحجر الصحي العام على مستوى البلاد لمدة 21 يوما وتصاعد الانتقادات لغياب التخطيط المناسب قبل اتخاذ القرار.