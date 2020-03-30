أعلنت الهند ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 1071 حالة وحالات الوفاة إلى 29، بثت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، وكان رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى أعلن -في وقت سابق-عن فرض حالة الإغلاق التام في بلاده بداية من منتصف الليل ولمدة 21 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مودى،فى كلمة، أنه في ظل انتشار الفيروس فإن التباعد الاجتماعي هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا، داعيا إلى عدم التجمع وبقاء المواطنين في منازلهم، قائلا: "ليس هناك حل آخر (سوى ذلك) للبقاء آمنا من فيروس كورونا".
وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، طلب الصفح أمس الأحد، من فقراء بلاده مع تفاقم الثمن الاقتصادي والإنساني للحجر الصحي العام على مستوى البلاد لمدة 21 يوما وتصاعد الانتقادات لغياب التخطيط المناسب قبل اتخاذ القرار.
وكان مودي قد أعلن الثلاثاء، فرض حجر صحي عام في الهند يستمر ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا. لكن القرار كان له وقع الصاعقة على ملايين الهنود الفقراء لأنه ترك الكثيرين منهم جوعى وأجبر عشرات الألوف من المهاجرين العاطلين على الفرار من المدن والسير مئات الكيلومترات عائدين إلى القرى التي جاءوا منها.
وقال مودي في كلمة إلى الهنود أذيعت بالراديو "أود أولا أن أطلب الصفح من كل أهل بلادي". وأضاف أن الفقراء "سيفكرون بالتأكيد ‘أي رئيس وزراء هذا الذي عرضنا لهذه المتاعب الهائلة‘". وحث المواطنين على استيعاب أنه لم يكن هناك خيار آخر.
ومضى مودي يقول "الخطوات التي اتخذت حتى الآن... ستمنح الهند النصر على كورونا".
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