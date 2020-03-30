وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، بينهم ثماني نساء وستة رجال، موضحة أن خمسة من المصابين الجدد قد سبق لهم السفر للخارج.

و أشارت الوزارة إلى أن بهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 150 إصابة، بينها 57 حالة شفاء وحالتا وفاة.