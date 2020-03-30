اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 07:07 م
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ارتفاع ضحايا كورونا فى باكستان إلى 21 حالة وفاة و1625 مصابا

الإثنين، 30 مارس 2020 06:51 م
ارتفاع ضحايا كورونا فى باكستان إلى 21 حالة وفاة و1625 مصابا تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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أعلن المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستانى لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا، عن ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا ف  باكستان إلى 21 حالة، مع ارتفاع المصابين إلى 1625 حالة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح في مؤتمر صحفى اليوم بإسلام آباد، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي الأعلى حتى الآن منذ ظهور فيروس كورونا في باكستان.

وأضاف أن حالات العدوى المحلية بدأت تزداد في باكستان بشكل سريع، مؤكداً أن الحكومة تبذل ما بوسعها للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل.

من جهة أخرى أوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان أن إقليم البنجاب يتصدر باقي الأقاليم بزيادة عدد الإصابات، حيث ارتفعت فيه الإصابات المؤكدة إلى 618 حالة، يليه إقليم السند بعد أن ارتفعت فيه حالات الإصابة إلى 535 حالة، في حين ارتفعت الإصابات في إقليم خيبر بختونخواه إلى 195 حالة، وإقليم بلوشستان إلى 152 حالة، وفي إقليم جيلجت بلتستان إلى 128 حالة، وإقليم كشمير الحرة إلى 6 حالات، بينما ارتفعت الإصابات المؤكدة في العاصمة إسلام آباد إلى 51 حالة.

وخصصت الحكومة الباكستانية ثلاث مراكز في إسلام آباد لوضع المصابين بفيروس كورونا في الحجر الصحي.

كما خصصت السلطات الباكستانية مقابر في جميع أنحاء البلاد لدفن ضحايا فيروس كورونا وفق إجراءات معينة تشرف عليها قوات الدفاع المدني.


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