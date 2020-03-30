ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى فلسطين لـ 109

رام الله (أ ش أ)

أعلن المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إصابة شاب ثلاثيني من بلدة قطنة شمال شرق القدس المحتلة بفيروس كورونا، وهو أحد أفراد عائلة أصيب عدد من أفرادها بالفيروس فى البلدة أمس، وقال ملحم - في بيان اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور المرض في فلسطين إلى 109 إصابات، إضافة إلى 12 إصابة في القدس المحتلة، وضعوا قيد الحجر في المستشفيات الإسرائيلية، ولم يتسن لوزارة الصحة الحصول على تقارير رسمية حول حالتهم الصحية.